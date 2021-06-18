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سياسة|فلسطين

غوتيريش يرفض إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أدى إلى استشهاد عشرات الأطفال (الجزيرة)
العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أدى إلى استشهاد عشرات الأطفال (الجزيرة)
18/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202106:01 AM (مكة المكرمة)

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواصلة عدم إدراج القوات الإسرائيلية على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات، رغم تحميلها المسؤولية عن غالبية الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال سنة 2020 في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة وإسرائيل.

ويحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات -الذي اطلعت الجزيرة على أحدث نسخة منه- سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام مفرط للقوة، ولضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة، وتقليل آثار عمليات قواتها على الأطفال وضمان المساءلة في جميع الحالات التي تنطوي على القتل والتشويه للأطفال.

كما يحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على مواصلة التحقيق في كل حالة تم فيها استخدام الذخيرة الحية.

وجدد غوتيريش دعوته إسرائيل إلى إنهاء الاحتجاز الإداري للأطفال، ومنع جميع أشكال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ووقف أي محاولة لتجنيد الأطفال المحتجزين مخبرين.

وقال التقرير إن الأمم المتحدة تحققت من 30 هجوما على مدارس ومستشفيات في غزة والضفة الغربية المحتلة نفذتها القوات الإسرائيلية وكذلك المستوطنون الإسرائيليون.

غوتيريش قرر إدراج الحوثيين على اللائحة السوداء لقتلهم أو تشويههم أكثر من 250 طفلا خلال سنة 2020 (الجزيرة)

الحوثيون وسوريا وميانمار

وقرر غوتيريش إدراج جماعة الحوثيين على اللائحة السوداء لقتلهم أو تشويههم أكثر من 250 طفلا خلال سنة 2020.

وفي أول رد فعل، قال القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي إن ‏قرار غوتيريش تصنيف الجماعة في قائمة انتهاكات الأطفال لا يستند إلى حقائق ميدانية ولا تقارير لجان مستقلة طالبت بها الجماعة.

من جهة أخرى، أدرج التقرير جيش ميانمار على القائمة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وتضمن التقرير كذلك إدراج القوات المسلحة للنظام السوري على القائمة السوداء.

وأكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد الانتهاكات التي تستهدف الأطفال مقارنة بعام 2019، فإن الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدد الأطفال الذين قُتلوا وشوهوا بما في ذلك من خلال استخدام الذخيرة الحية أثناء عمليات إنفاذ القانون.

المصدر : الجزيرة

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