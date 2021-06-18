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سياسة|فلسطين

ردا على المستوطنين.. دعوات إلى مسيرة في القدس لنصرة النبي

العلم الفلسطيني مرفوعا في ساحات المسجد الأقصى (الأناضول-أرشيف)
العلم الفلسطيني مرفوعا في ساحات المسجد الأقصى (الأناضول-أرشيف)
18/6/2021

أطلق شبان مقدسيون دعوات إلى تنظيم مسيرة في القدس المحتلة اليوم الجمعة نصرة للنبي، وتنديدا بالإساءات التي وجهت إلى مقامه خلال ما يسمى بمسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون قبل أيام بضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية.

ودعا الشبان المقدسيون إلى أن تنطلق المسيرة من المسجد الأقصى إلى باب العامود عقب صلاة الجمعة.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين قد نظموا أمس الخميس وقفة احتجاجية في باب العامود ردا على  قيام مستوطنين خلال مشاركتهم بمسيرة الأعلام الثلاثاء الماضي بتوجيه الشتائم والسباب للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وترديد الهتافات المعادية للفلسطينيين والعرب.

قوات الاحتلال تدخلت لتفريق الوقفة الاحتجاجية في باب العامود (الأناضول)

قمع واعتقالات

وقد تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمع الوقفة الاحتجاجية في باب العامود.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الوقفة، كما استخدمت قنابل الصوت والمياه العادمة لتفريقهم.

وأثارت الاستفزازات الإسرائيلية المزيد من التوتر في القدس، في حين تواترت دعوات فلسطينية إلى النفير في المدينة وحماية المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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