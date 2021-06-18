فاز مرشح التيار المحافظ في إيران إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 62% من أصوات الناخبين، حسبما أظهرته النتائج الرسمية غير النهائية.

في وقت دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجميع للعمل معه من الآن فصاعدا بصفته الرئيس المنتخب.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال رئيس لجنة الانتخابات إنّ رئيسي حصل، وفق النتائج الأولية، على 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونا شاركوا في التصويت. في حين حصل المرشح محسن رضائي على 3 ملايين و300 ألف صوت. أما مرشح التيار المعتدل عبد الناصر همتي فحصل على مليونين و400 ألف صوت، مقابل حصول قاضي زاده هاشمي على مليون صوت.

وأوضحت اللجنة أن أكثر من 28 مليون إيراني شاركوا في انتخابات الرئاسة من أصل 59 مليونا يحق لهم التصويت.

وفي تعليقه على النتائج الأولية للانتخابات، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يتعين على الجميع العمل مع إبراهيم رئيسي من الآن فصاعدا فهو الرئيس المنتخب. ووصف ظريف رئيسي بـ"الرجل العقلاني" الذي سيقود البلاد بشكل جيد.

تهاني بالفوز

في سياق متصل، قال مراسل الجزيرة في طهران إن الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني زار رئيسي لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وكان روحاني هنأ في كلمة متلفزة "الرئيس الذي انتخبه الشعب" دون أن يذكر اسم رئيسي، وقال "نظرا لأنه لم تعلن بعد النتيجة الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة الرسمية. لكن، واضح من الذي حصل على الأصوات".

كما تلقى رئيسي التهنئة من جميع منافسيه بالفوز، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن النتائج غير النهائية.

إبراهيم رئيسي يقوم بتحية وسائل الإعلام عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات أمس الجمعة (وكالة الأنباء الأوروبية)

ونقلت وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت -عن همتي محافظ المصرف المركزي السابق- قوله في رسالة إلى رئيسي "أتمنى أن تحقق حكومتك تحت قيادة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الرفاهية والازدهار لأمتنا".

يُذكر أن المرشح الفائز أحد المسؤولين الكبار الذين تشملهم العقوبات الأميركية، وهو رئيس السلطة القضائية في البلاد، ويُعتقد أنه يحظى بدعم الحرس الثوري، وكان قد خسر الانتخابات أمام روحاني عام 2017.

وتتواصل عملية فرز الأصوات إثر إغلاق مراكز الاقتراع، بعد تمديد التصويت حتى الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي (+4:30 غرينتش) وتشكل نسبة المشاركة التحدي الأبرز بهذه الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية مددت التصويت حتى الساعة الثانية من صباح السبت، في وقت قال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور إن مراكز التصويت ينبغي أن تبقى مفتوحة ما دام هناك ناخبون يريدون الإدلاء بأصواتهم.

وكانت حملات المرشحين رئيسي وهمتي وهاشمي طالبت في وقت سابق بتمديد عمليات التصويت.

دعوات لتكثيف المشاركة

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله بعد الإدلاء بصوته "أحث كل فرد أيا كانت وجهة نظره السياسية على التصويت.. تظلمات شعبنا من بواطن الضعف حقيقية لكن إذا كان هذا هو سبب عدم المشاركة، فهذا خطأ".

وكذلك دعا مرشد الجمهورية علي خامنئي الناخبين إلى المشاركة القوية بالانتخابات، وقال خلال إدلائه بصوته في طهران، إن الشعب هو من سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته في تلك الانتخابات.

مرشد الجمهورية خامنئي أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع بطهران (الأناضول)

وكان الرئيس المنتهية ولايته روحاني دعا المواطنين إلى التصويت بكثافة ووضع المشاكل التي شهدتها مرحلة تقديم المرشحين للانتخابات جانبا، وقال إنه يجب أن يدرك المواطنون مدى أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمصيرهم ومصير الجمهورية.

من هو رئيسي؟

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن فوز رئيسي من شأنه أن يعزز إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم بالجمهورية، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى العام الماضي.

ورئيسي من مواليد 1960 في مدينة مشهد، رجل دين وسياسي محافظ. التحق بالقضاء عام 1980، وعمل مدّعيًا عاما حتى عام 1994.

وفي العام نفسه عُيّن رئيسا لهيئة التفتيش العامة، وعام 2004 شغل منصب النائب الأول للسلطة القضائية واستمر فيه مدة 10 سنوات، وعيّنه المرشد الأعلى رئيسا للقضاء عام 2019.

والتحق رئيسى بمجلس خبراء القيادة عام 2006، ومن ثم عُيّن عام2017 عضوا بمجمع تشخيص مصلحة النظام بمرسوم من خامنئي، وفي انتخابات 2017 الرئاسية جاء ترتيبه الثاني بعد روحاني.

وجاءت انتخابات 2021 في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية سببها الأساسي العقوبات الأميركية، وزادتها حدةً جائحة كورونا.