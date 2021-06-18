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سياسة|العالم

تقرير أممي: رقم قياسي في أعداد النازحين بالعالم خلال العقد الماضي

18/6/2021

أكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليتجاوز 82 مليون شخص، وهو ما وصفته المفوضية بالرقم القياسي، موضحا أن عدد اللاجئين والنازحين قسرا من هؤلاء بلغ أكثر من 30 مليون شخص.

وأشار إلى أن النزوح القسري يمتد تأثيره الآن إلى أكثر من 1% من سكان العالم -وبالتحديد 1 من بين 97 شخصا- مع عدم قدرة المزيد والمزيد من أولئك الفارين على العودة إلى ديارهم.

وأظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الذي تصدره المفوضية، قبل يومين من تاريخ 20 يونيو/حزيران والذي يصادف يوم اللاجئ العالمي، أن 79.5 مليون شخص قد نزحوا عن ديارهم مع نهاية عام 2019، وهو رقم لم تشهد المفوضية أعلى منه من قبل.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "إننا نشهد واقعا متغيرا وهو أن النزوح القسري ليس أكثر انتشارا في الوقت الحاضر فحسب، بل إنه ببساطة لم يعد ظاهرة مؤقتة وقصيرة الأجل".

وفي تفاصيل التقرير الأممي، اضطر 100 مليون شخص على الأقل للفرار من ديارهم في العقد الماضي بحثا عن مأوى سواء داخل أو خارج بلدانهم، أي أن عدد الأشخاص الفارين من منازلهم يفوق العدد الكلي لسكان مصر، وهو البلد الذي يحتل المركز 14 من حيث عدد سكان العالم.

وتضاعف مستوى النزوح القسري تقريبا منذ عام 2010 (41 مليون شخص مقابل 79.5 مليونا الآن).

ويقول التقرير إن 80% من عدد المهجرين حول العالم يعيشون في بلدان أو أقاليم متضررة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، والكثير من هذه البلدان تواجه مخاطر تتعلق بالمناخ وغيرها من الكوارث.

كما أن أكثر من 3 أرباع اللاجئين في العالم (77%) عالقون في أوضاع نزوح طويلة الأمد، كالوضع في أفغانستان على سبيل المثال والذي يسير الآن في عقده الخامس.

ويعيش أكثر من 8 من كل 10 لاجئين (85%) في البلدان النامية، وعادة ما تكون بلدانا مجاورة للبلد الذي فروا منه.

ويوضح التقرير أن هناك 5 دول تشكل ثلثي عدد المهجرين عبر الحدود، وهي: سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار.

ويشتمل تقرير "الاتجاهات العالمية" على كافة جموع النازحين واللاجئين الرئيسيين، بما في ذلك 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني ممن ينضوون تحت ولاية وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" (UNRWA).

المصدر : الجزيرة

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