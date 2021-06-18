تتضمن إعمار غزة ووقوف التصعيد.. مصر تدعو لتحريك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، إلى ضرورة تحريك الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإطلاق عملية تفاوضية شاملة، بما يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة.

وشدد شكري، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، على استمرار مصر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد سامح شكري على ضرورة الحؤول دون تصعيد التوتر، والدفع بجهود إعادة إعمار قطاع غزة والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "لابيد تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري، وناقشا أهمية العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي والأمني، واتفقا على لقاء قريب يجمعهما".

والاتصال الهاتفي هو الأول بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإسرائيلي عقب تولي الأخير مهام منصبه قبل أيام خلفا لغابي أشكنازي.

وفجر 21 مايو/أيار الماضي بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.