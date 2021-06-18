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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بلينكن وصفه بالقائد المقتدر.. غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية جديدة

هنأ زير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غوتيريش على إعادة تعيينه أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية قائلا إن غوتيريش أثبت أنه قائد مقتدر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (روتيرز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (روتيرز)
18/6/2021

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فوز أنطونيو غوتيريش بالتزكية لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير، خلال الجلسة المنعقدة للتصويت على قرار التجديد للمرشح الوحيد أنطونيو غوتيريش لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة.

وقال بوزكير إن غوتيريش فاز بالتزكية أمينا عاما للأمم المتحدة، لولاية ثانية تبدأ من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل ولمدة 5 سنوات.

من جانبه، هنأ زير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن غوتيريش على إعادة اختياره أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية، قائلا إن غوتيريش أثبت أنه قائد مقتدر.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة العلاقات القوية والبناءة مع غوتيريش في المضي قدما من أجل تحقيق عالم أكثر سلاما وازدهارا.

تعقيب على الفوز

بدوره، تعهد غوتيريش -عقب إعلان فوزه- ببذل كل ما يستطيع لضمان ترسيخ الثقة بين الدول الأعضاء، كبيرها وصغيرها وجعل المستحيل ممكنا، على حد وصفه.

وأضاف أنه فيما يتعلق بدوره الخاص، فإنه كان دائما طوال حياته يرى المناصب العامة كخدمة "وأكثر أشكالها أصالة هي خدمة الناس والكوكب".

وأضاف أنه سيكون في خدمة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة ودون جدول أعمال سوى البرنامج الراسخ في ميثاق الأمم المتحدة.

واختتم بتطلعه إلى استمرار التعاون الوثيق مع الجميع في السنوات المقبلة "من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان اعتمادا على تنوعنا وثرائنا، فالحريات لا يمكن تأمينها إلا من خلال العمل المشترك".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية غوتيريش الحالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، أوصى رئيس مجلس الأمن سيفن يورجنسن، الجمعية العامة للأمم المتحدة، باختيار غوتيريش، أمينا عاما لولاية ثانية تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني 2022 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

ووفق المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من جانب الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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