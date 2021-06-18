بعد إعلان شوشة.. روسيا تراقب عن كثب ما يتردد عن قاعدة تركية في أذربيجان

قال الكرملين إن موسكو تراقب عن كثب التطورات بشأن احتمال بناء قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان، وذلك بعد "إعلان شوشة" بين تركيا وأذربيجان الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا على تواصل مكثف مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بشأن إرساء الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث طرد جيش أذربيجان المدعوم من تركيا قوات أرمينية من قطاعات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناغورني قره باغ ومناطق محيطة به.

وقال المتحدث إن نشر دول في حلف الناتو بنية أساسية عسكرية قرب الحدود الروسية يسترعي الانتباه بشكل خاص من جانب موسكو، "وهو أيضا سبب يدفعنا لاتخاذ خطوات لضمان أمننا ومصالحنا".

وتحظى منطقة جنوب القوقاز، التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، باهتمام خاص من روسيا التي تعتبرها منطقة نفوذ خاص لها.

وتتمركز قوات حفظ سلام روسية في ناغورني قره باغ بعد صراع العام الماضي، ولموسكو قاعدة سكرية في أرمينيا المجاورة.

وكان الرئيسان الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان وقعا الثلاثاء الماضي على اتفاق في مدينة شوشة بإقليم قره باغ بعد تحريرها من سيطرة القوات الأرمينية والتي امتدت 100 عام.

وقال الرئيس علييف إن العلاقات بين بلاده وتركيا بلغت أعلى مستوياتها مع إعلان شوشة، مؤكدا أن هذا الإعلان يتعلق بالتعاون في قضايا السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة.

وأضاف علييف -في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي- "لكن الأهم من ذلك كله هو اتفاق التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال صناعة الدفاع والمساعدات العسكرية المتبادلة".

ونقلت قناة "إن تي في" (NTV) التلفزيونية عن أردوغان أمس الخميس أنه لا يستبعد إقامة قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان.

وأضاف "قد يحدث تطور وتوسع هنا في وقت لاحق".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات.