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سياسة|تركيا

خلال منتدى دبلوماسي.. أردوغان: يمكننا التعاون لحل مشكلة الطاقة شرقي المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)
18/6/2021

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إلى جعل مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط محورا للتعاون عوضا عن الصراع.

وأكد أردوغان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدبلوماسي بولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع كافة المناطق من أفريقيا إلى أميركا اللاتينية، ومن المحيط الهادي إلى آسيا.

وكادت التوترات بين تركيا واليونان حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط وجزيرة قبرص، أن تؤدي إلى اشتباكات بينهما العام الماضي.

وبدأ في مدينة أنطاليا التركية منتدى دولي تحت عنوان "الدبلوماسية المبتكرة.. عهد جديد ومقاربات جديدة".

ويشارك في المنتدى 10 رؤساء دول وأكثر من 40 وزير خارجية، وممثلو نحو 50 منظمة دولية، وعدد كبير من الأكاديميين والخبراء والمفكرين.

ويناقش المنتدى أهمية العمل الدبلوماسي وتطويره من أجل معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه العالم.

وسيشهد المنتدى عددا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الرؤساء ووزراء الخارجية على هامش الجلسات التي تستمر 3 أيام.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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