وفد أمني إسرائيلي في مصر لبحث تهدئة طويلة الأمد مع حماس

يصل وفد من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى مصر اليوم الخميس، حيث سيجري مباحثات في القاهرة حول تهدئة طويلة الأمد مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الوفد سيبحث رفع مستوى التمثيل في هذه المباحثات وتطويرها مستقبلا.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الوفد سيعرض على الجانب المصري مطالب جديدة بشأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حماس. كما سيبحث الوفد آلية جديدة لإدخال المساعدات المالية القطرية إلى قطاع غزة.

وتأتي مهمة الوفد الإسرائيلي على خلفية إطلاق بالونات حارقة من غزة نحو إسرائيل تسببت بعدة حرائق في مناطق متاخمة للحدود، وكذلك تأتي بعد الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية ضد أهداف في قلب القطاع ليلة أول أمس الثلاثاء.

وكانت وفود الفصائل الفلسطينية عقدت قبل أسبوع اجتماعات بالقاهرة للتباحث بشأن أولويات العمل الوطني، وتفعيل الشراكة والسعي لتحقيق المصالحة، وذلك بعد تلقيهم دعوة من القيادة المصرية.