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سياسة|أردن

بعد فصله من البرلمان بسبب "تصريحات مسيئة".. اعتقال النائب الأردني أسامة العجارمة

مجلس النواب صوّت لصالح فصل العجارمة بسبب ما اعتبرها تصريحات مسيئة بحق الملك والمجتمع (مواقع التواصل)
مجلس النواب صوّت لصالح فصل العجارمة بسبب ما اعتبرها تصريحات مسيئة بحق الملك والمجتمع (مواقع التواصل)
17/6/2021

أفادت وكالة الأنباء الأردنية باعتقال النائب البرلماني السابق أسامة العجارمة أمس الأربعاء بعد أن صوّت البرلمان لصالح فصله قبل نحو أسبوعين.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قوله إن الاعتقال تم بناء على مذكرة صادرة عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، دون مزيد من التفاصيل.

وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) صوّت في السادس من يونيو/حزيران الجاري لصالح فصل العجارمة، على خلفية ما اعتبرها تصريحات مسيئة منه بحق الملك والمجتمع.

وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام من تجميد مجلس النواب عضويته أواخر الشهر الماضي، بسبب إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في البرلمان بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.

ففي 21 مايو/أيار الماضي انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، ونقلت وكالة الأناضول عن شركات لتوزيع الطاقة قولها إن ذلك يرجع إلى عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.

وآنذاك، قال العجارمة إن انقطاع التيار الكهربائي كان متعمدا لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير، غير أن زملاءه طالبوه بإثبات صحة ما يقوله.

واعتبر رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات خلال الجلسة أن حديث العجارمة يخالف النظام الداخلي، لأنه خارج عن مضمون الجلسة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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