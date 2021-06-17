البث الحي
سياسة|مصر

انتقد "التعنت" الإثيوبي.. وزير الخارجية المصري يجدد رغبة بلاده في حل تفاوضي لأزمة سد النهضة

16/6/2021

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رغبة بلاده في التوصل إلى حل تفاوضي لأزمة سد النهضة، وانتقد ما وصفه بالتعنت والتنصل الإثيوبي من الاتفاقات.

وقال شكري إن بلاده سعت للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، دون أن تلمس الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن.

من جانبها، رفضت إثيوبيا الموقف الصادر عن جامعة الدول العربية بشأن أزمة سد النهضة، ووصفته بغير العادل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده ترفض تدخل الجامعة وأي تدخل آخر بملف السد، معتبرا أن موقف دول الجامعة لا يخدم حل الأزمة بل يزيد تعقيدها.

وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تنحاز فيها الجامعة العربية إلى جانب مصر، وأن السبيل الوحيد لحل أزمة السد هو الحوار المباشر بين الدول الثلاث.

ويتكثف الحراك السياسي والدبلوماسي في هذه الأيام استباقا لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد أول أمس الثلاثاء في الدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوزراء الذين اجتمعوا في قطر اتفقوا على خطوات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع.

وتتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي، وسبق لها أن رفضت دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد بعد فشل جولات عديدة من المفاوضات في إحداث أي اختراق بسبب ما تسميه القاهرة والخرطوم التعنت الإثيوبي، ورفض أديس أبابا أي اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رفضت تسييس الملف وتدويل الأزمة.. إثيوبيا تندد بموقف الجامعة العربية وتتمسك بالتعبئة الثانية لسد النهضة

رفضت إثيوبيا الموقف الصادر عن جامعة الدول العربية بشأن أزمة سد النهضة، ووصفته بغير العادل، وأكدت رفضها تدويل وتسييس الأزمة، داعية مصر والسودان للعودة إلى التفاوض بدلا من تدويل الملف.

16/6/2021
المزيد من سياسة

فن التخطيط لقمة رئاسية.. هدايا مفاجئة وتفاصيل أمنية واستراحات سرية للتدخين

الغرفة التي التقى فيها بايدن وبوتين أمس في جنيف (أسوشيتد برس)

الطيش والتهور.. تهمة شرطي إسرائيلي قتل فلسطينيا مصابا بالتوحد

الشهيد الفلسطيني المريض إياد الحلاق لم يشكل أي تهديد لقوات الاجتلال (مواقع التواصل)

في ذكرى وفاة الشعراوي.. ما حقيقة سجوده بعد نكسة يونيو؟

الشعراوي يؤدي الصلاة مع الرئيس الراحل أنور السادات ونائبه آنذاك حسني مبارك (مواقع التواصل)

فرنسا.. عشرات البرلمانيين يرفضون ترشح مسؤول أمني إماراتي لرئاسة الإنتربول

اللواء الريسي المفتش العام بالداخلية الإماراتية ومرشح أبو ظبي لرئاسة الإنتربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة
logo

معركة وادي المخازن.. حين أباد المغاربة جيوش البرتغال

ردا على رونالدو واحتراما لبوغبا.. يويفا يحذر من تكرار واقعة كوكاكولا ويزيل زجاجات الخمور تقديرا للاعبين المسلمين

رونالدو يزيح زجاجات كوكاكولا من أمامه خلال المؤتمر الصحفي (مواقع التواصل)
logo

دبلوماسية النيل.. لماذا لا ترغب مصر في خوض حرب ضد إثيوبيا؟

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)