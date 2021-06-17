الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، الشيخ يوسف الباز، إمام وخطيب المسجد الكبير (المسجد العمري) في مدينة اللد داخل الخط الأخضر.

وقالت مراسلة الجزيرة، نجوان سمري، إنه تم اعتقال الباز بعد اقتحام منزله، ثم جرى اقتياده إلى مركز للشرطة للتحقيق معه، على أن يمثل اليوم أمام محكمة إسرائيلية في ريشون ليتزيون (شمال تل أبيب).

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية تتهمه بالتحريض على العنف والإرهاب من خلال فيديو نشره قبل يومين في صفحته بموقع فيسبوك، بالتزامن مع ما يسمى مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة بضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن الشيخ يوسف الباز يتعرض منذ أسابيع للملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية بعد الأحداث التي اندلعت داخل الخط الأخضر.

وأوضحت في هذا السياق أن شخصيات استيطانية إسرائيلية شنت حملة تحريضية ضده بسب المنشور الذي نشره في صفحته بموقع فيسبوك، وقالت إنه ينظر إلى اعتقاله اليوم على أنه استجابة من قبل الشرطة الإسرائيلية لحملة التحريض تلك.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشهر الماضي الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، وتم تمديد اعتقاله مرارا.

ويواجه الخطيب اتهامات إسرائيلية تعتمد على منشورات وتصريحات منسوبة له تتعلق بهبّة القدس والمسجد الأقصى وأحداث حي الشيخ جراح المقدسي، الذي كان الشرارة وراء التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة الشهر الماضي.