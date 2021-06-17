صحيفة إسرائيلية: القضاء رفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بقضايا الفساد

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -أمس الأربعاء- إن القضاة المسؤولين عن محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رفضوا طلبا قدمه محامو الدفاع عنه، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة له إلى ما بعد "الأعياد اليهودية" في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية؛ فإن محاكمة نتنياهو سوف تستمر بشكل طبيعي كما هو مخطط لها دون تأجيل، وأشارت إلى أنه بحلول 20 يوليو/تموز المقبل سيتم نقل جميع المواد المتعلقة بقضايا نتنياهو إلى الدفاع.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت التحقيق مع نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول عام 2016؛ للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.

وأوصت الشرطة آنذاك بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

ووُجّه إلى نتنياهو -بشكل رسمي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019- اتهامات في 3 قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو- موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك- واللا".

وتتمحور قضايا نتنياهو -الذي بقي 12 عاما رئيسا للحكومة- حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضده والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.