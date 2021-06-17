التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

قال التحالف -الذي تقوده السعودية في اليمن- إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، في منطقة عسير (جنوبي المملكة).

وأضاف التحالف أنه أحبط جميع ما وصفها بالهجمات العدائية للحوثيين ضد المدنيين والأعيان المدنية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحوثيين إن الجماعة شنت هجوما بطائرتين مسيرتين على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي (جنوبي السعودية).

وأعلن التحالف -في بيان له الاثنين الماضي- تدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه جنوبي السعودية، في حين قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع -عبر حسابه على تويتر- إن الجماعة نفذت عملية هجومية على مطار أبها الدولي بالمملكة.

غير أن السلطات السعودية لم تصدر بيانا بشأن ما ذكره الحوثيون حول استهداف مطار أبها الدولي حتى الساعة.

واعتاد الحوثيون الإعلان عن إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، في مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة التي يدعمها التحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 بعدما أخرج الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

وكثفت سلطنة عمان -التي تربطها حدود مشتركة مع السعودية واليمن- جهودها لإقناع الطرفين بالاتفاق على وقف لإطلاق النار.