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سياسة|فلسطين

استشهاد فلسطيني رابع برصاص الاحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية

أصيب أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة كفردان ومدينة جنين شمالي الضفة.

أحمد زاهي بني شمسة استشهد برصاص الاحتلال في بلدة بيتا (مواقع التواصل)
أحمد زاهي بني شمسة استشهد برصاص الاحتلال في بلدة بيتا (مواقع التواصل)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202111:44 AM (مكة المكرمة)

استشهد فتى فلسطيني في الـ15 من العمر متاثرا بجروح أصيب بها أمس الأربعاء خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وفي الوقت نفسه اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فتى فلسطيني آخر بالقدس بالضرب المبرح قبل اعتقاله، كما أصابت 4 فلسطينيين بمدينة جنين شمالي الضفة بجروح، واعتقلت اثنين آخرين.

وأعلنت مصادر طبية في مشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس استشهاد الفتى أحمد زاهي بني شمسة فجر اليوم الخميس، وقالت إنه ارتقى شهيدا بعد ساعات من دخوله للمشفى وإجراء عملية جراحية له جراء إصابته برصاصة في الرأس.

وبني شمسة هو الشهيد الرابع الذي يرتقي خلال شهر في مواجهات مستمرة تشهدها بلدة بيتا رفضا لتشييد الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي الفلسطينيين في منطقة جبل صبيح جنوب البلدة.

وأكد منير الجاغوب القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والناشط في الدفاع عن أراضي بيتا في اتصال عبر الإنترنت بالجزيرة نت، استشهاد الفتى بني شمسة بعد تدهور طرأ على حالته الصحية، إذ إن الرصاصة استقرت بالمنطقة الخلفية من رأسه.

وكان الطاقم الطبي داخل مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس قد أجرى عملية جراحية للفتى بني شمسة في محاولة لإنقاذ حياته، ووصفت حالته بـ"الحرجة وغير المستقرة" بعد نقله لغرفة العناية المشددة، إلا أنه توفي رغم تلك المحاولات.

وقد شيعته جموع من الفلسطينيين في جنازة حاشدة أقيمت ظهر اليوم الخميس.

إصابات واعتقالات بالضفة

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس فتى فلسطينيا بعد الاعتداء عليه بوحشية في حي رأس العامود في القدس.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال الفتى محمد علي الغول (17 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي في حي رأس العامود.

وكان 4 شبان فلسطينيين أصيوا بالرصاص، في حين اعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة كفردان ومدينة جنين شمالي الضفة، وفق مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن الشبان الأربعة من جنين ومخيمها أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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