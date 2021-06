الكونغرس الأميركي يقر يوم عطلة فدرالية في ذكرى انتهاء العبودية

في وحدة موقف نادرة الحدوث، وافق الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأميركي الأربعاء على جعل 19 يونيو/حزيران يوم عطلة على المستوى الفدرالي لإحياء ذكرى إعتاق آخر العبيد في تكساس عام 1865.

ويفترض أن يصادق الرئيس جو بايدن على هذا القانون، وقالت النائبة الديمقراطية شيلا جاكسون لي التي كانت بين البرلمانيين الذين تقدموا بمشروع القانون "هذا اليوم يمثل الحرية".

وينص القانون الذي أقره مجلس النواب بتأييد 415 عضوا ومعارضة 14، والمدعوم من قادة الجمهوريين والديمقراطيين، على اعتبار ما يسمى "جونتينث" (كلمة تجمع بين اسم يونيو/حزيران وتاريخ 19) يوم عطلة.

وتحدثت جاكسون لي أمام صورة رجل أسود ظهره ممزق بجروح، عن "الرحلة الطويلة" التي أفضت إلى هذا التصويت. وقالت "لكننا هنا اليوم أحرار في التصويت لجونتينث كعيد وطني للاستقلال، عطلة فدرالية في الولايات المتحدة".

وكتب السيناتور الجمهوري جون كورنين الذي شاركها تقديم المشروع "الاعتراف بأخطاء الماضي والتعلم منها أمر ضروري للمضي قدما".

ويمثل هذان البرلمانيان تكساس في الكونغرس، وفي هذه الولاية الشاسعة علم آخر العبيد في 19 يونيو/حزيران 1865 أنهم أصبحوا أحرارا.

@JohnCornyn’s bipartisan bill to make #Juneteenth a federal holiday just passed overwhelmingly out of the House! https://t.co/CtaRWK8WbA

— Murphy McCollough (@murphysinclair) June 16, 2021