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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

الكونغرس الأميركي يقر يوم عطلة فدرالية في ذكرى انتهاء العبودية

القانون أقره مجلس النواب بتأييد 415 عضوا ومعارضة 14 فقط

رئيسة مجلس النواب بيلوسي: يوم 19 يونيو/حزيران يذكّر بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا لبناء مستقبل يحترم المثل العليا للمساواة (الفرنسية)
رئيسة مجلس النواب بيلوسي: يوم 19 يونيو/حزيران يذكّر بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا لبناء مستقبل يحترم المثل العليا للمساواة (الفرنسية)
17/6/2021

في وحدة موقف نادرة الحدوث، وافق الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأميركي الأربعاء على جعل 19 يونيو/حزيران يوم عطلة على المستوى الفدرالي لإحياء ذكرى إعتاق آخر العبيد في تكساس عام 1865.

ويفترض أن يصادق الرئيس جو بايدن على هذا القانون، وقالت النائبة الديمقراطية شيلا جاكسون لي التي كانت بين البرلمانيين الذين تقدموا بمشروع القانون "هذا اليوم يمثل الحرية".

وينص القانون الذي أقره مجلس النواب بتأييد 415 عضوا ومعارضة 14، والمدعوم من قادة الجمهوريين والديمقراطيين، على اعتبار ما يسمى "جونتينث" (كلمة تجمع بين اسم يونيو/حزيران وتاريخ 19) يوم عطلة.

وتحدثت جاكسون لي أمام صورة رجل أسود ظهره ممزق بجروح، عن "الرحلة الطويلة" التي أفضت إلى هذا التصويت. وقالت "لكننا هنا اليوم أحرار في التصويت لجونتينث كعيد وطني للاستقلال، عطلة فدرالية في الولايات المتحدة".

وكتب السيناتور الجمهوري جون كورنين الذي شاركها تقديم المشروع "الاعتراف بأخطاء الماضي والتعلم منها أمر ضروري للمضي قدما".

ويمثل هذان البرلمانيان تكساس في الكونغرس، وفي هذه الولاية الشاسعة علم آخر العبيد في 19 يونيو/حزيران 1865 أنهم أصبحوا أحرارا.

بناء المستقبل

وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي إن 19 يونيو/حزيران "يذكرنا بتاريخ شابته الوحشية والظلم، ويذكرنا بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا لبناء مستقبل من التقدم للجميع يحترم المثل العليا للمساواة" في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس أبراهام لنكولن وقّع إعلان تحرير العبيد في الأول من يناير/كانون الثاني 1863، أي قبل عامين ونصف العام. لكن أثناء الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865) استمرت العبودية في الولايات الكونفدرالية الجنوبية.

ووقّع قائد الجيش الكونفدرالي روبرت لي استسلامه في التاسع من أبريل/نيسان 1865، لكن وصول النبأ استغرق أكثر من شهرين إلى بلدة غالفستون الصغيرة في تكساس في 19 يونيو/حزيران.

ويمثل اليوم ذاته (19 يونيو/حزيران) في الأساس عطلة رسمية في بعض الولايات، بما في ذلك تكساس، لكن ليس على المستوى الفدرالي.

وقد تضاعفت الدعوات لجعله عطلة فدرالية بعد مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض في 25 مايو/أيار 2020.

المصدر : الفرنسية

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