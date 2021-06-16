البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن بوست: بعد الكشف عن رسائل وزارة العدل.. كيف يمكن للجمهوريين أن يظلوا مخلصين لترامب؟

ترامب كان يكذب حول حدوث تزوير في أكثر الانتخابات الرئاسية أمانا على الإطلاق (الجزيرة)
ترامب كان يكذب حول حدوث تزوير في أكثر الانتخابات الرئاسية أمانا على الإطلاق (الجزيرة)
16/6/2021

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية (Washington Post) إن الشعب الأميركي لا يمكنه تجاهل ونسيان الأشهر الأخيرة السامة للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة إياها بأخطر اللحظات في التاريخ الرئاسي الحديث.

وأوضحت في افتتاحية لها أن كثيرا من الجمهوريين يريدون أن يتجاهل الشعب الأشهر الأخيرة التي أدارها الرجل، الذي ما يزال الحزب الجمهوري يقسم الولاء له، لكن يوم أمس الثلاثاء جاء بتذكير آخر بأن عواقب أفعال ترامب كان من الممكن أن تكون وخيمة للغاية لولا المقاومة المبدئية لبعض المسؤولين الرئيسيين.

وأشارت إلى كشف لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب أمس عن رسائل بريد إلكتروني تظهر أن البيت الأبيض بذل جهودا وراء الكواليس لتجنيد وزارة العدل في حملته "الصليبية" لتمرير مزاعم ترامب التي لا أساس لها بوجود تزوير في انتخابات 2020.

إحدى أكاذيب ترامب

وقالت إنه وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، قبل 10 أيام من تولي جيفري روزين منصب النائب العام بالنيابة، أرسل مساعد لترامب بريدا إلكترونيا إلى روزين، مؤكدا أن آلات نظام التصويت في ميشيغان قد تم إصلاحها عن قصد، وأشار إلى تحليل مزيف يوضح ما "يمكن لهذه الآلات أن تفعله بأصوات الناخبين، وأننا نعتقد أن ذلك حدث في كل مكان".

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تقول الصحيفة، أرسل مساعد ترامب إلى روزين موجزا ​​كان الرئيس يريد على ما يبدو أن تقدمه وزارة العدل إلى المحكمة العليا، وعكست المسودة الحجج الفارغة التي قدمتها ولاية تكساس أمام المحكمة قبل أن يرفض القضاة الدعوى القضائية للولاية. ثم تزايد ضغط البيت الأبيض، حيث أرسل مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، رسالة عبر البريد الإلكتروني يطلب فيها من روزين فحص مزاعم تزوير الناخبين في جورجيا.

رسائل سخيفة

وبعد ذلك بيوم، تضيف واشنطن بوست، أرسل ميدوز على ما يبدو شريط فيديو إلى روزين يزعم أن الإيطاليين يستخدمون الأقمار الصناعية للتلاعب بمعدات التصويت، قائلة إن هذه كانت فقط بعض رسائل البريد الإلكتروني "السخيفة" للبيت الأبيض التي تزعم حدوث تزوير في أكثر الانتخابات الرئاسية أمانا على الإطلاق.

وأشادت الصحيفة بروزين الذي رفض طلبات البيت الأبيض لاستخدام الصلاحيات الهائلة لوزارة العدل لصالح كذبة ترامب، قائلة إنه أضاف اسمه إلى قائمة المسؤولين الحكوميين والفدراليين الشرفاء الذين أظهروا الإخلاص للحقيقة والواجب في تلك اللحظة الحاسمة.

قد لا يصمدون

واستمرت الصحيفة لتقول إن الجمهوريين الملتزمين بـ"الكذبة الكبرى" سعوا لاستبدال الآخرين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم مسؤوليات في فرز الأصوات، مضيفة أنه إذا قام ترامب أو أي مرشح آخر بالضغط مرة أخرى بمزاعم احتيال كاذبة، فقد يجد العديد من المسؤولين الجمهوريين صعوبة أكبر في مقاومة الضغط لدعم الكذبة أو، في الواقع، قد يشاركون في تقديمها.

وختمت واشنطن بوست افتتاحيتها قائلة إنه بالنظر إلى تصرفات ترامب المتهورة بعد خسارته في تصويت عام 2020، والعنف الذي تسبب فيه، فإن رسائل البريد الإلكتروني التي تم إصدارها حديثا ليست مفاجئة، وليس من المستغرب أن يعتمد ترامب على وزارة العدل لمساعدته في محاولة سرقة الانتخابات، لكن أميركا لا يمكنها أن تنسى أنه قد خان يمينه، وأن معظم المسؤولين الجمهوريين ما يزالون مخلصين له رغم ذلك، وأن الوضع قد يكون أسوأ في المرة المقبلة.

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

أميركا.. وثائق تكشف محاولات ترامب الضغط على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020

قالت لجنة بمجلس النواب الأميركي إن “وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولات بذلها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاء آخرون له، بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020”.

15/6/2021

النواب الأميركي يحقق في استيلاء إدارة ترامب على سجلات هواتف والبريد الإلكتروني لمشرعين وصحفيين

أعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي فتح تحقيق بشأن استهداف الإدارة الأميركية السابقة مشرعين وصحفيين، وحصول وزارة العدل خلال عامي 2017 و 2018 على سجلات هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

15/6/2021

واشنطن بوست: حقائق مذهلة عن ممارسات وزارة العدل في عهد ترامب تتطلب أجوبة وإجراءات

دعت واشنطن بوست إلى وضع قوانين تمنع استخدام وسائل إنفاذ القانون الأميركية سلاحا ضد الصحافة والخصوم السياسيين من قبل الرؤساء في ظل الكشف عن سعي وزارة العدل للحصول على بيانات مشرعين ديمقراطيين وصحفيين.

12/6/2021

مقال في نيويورك تايمز: ترامب يتضور جوعا

رأى كاتب العمود في نيويورك تايمز فرانك بروني أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أصبح بعد شهور من مغادرته الأبيض يعاني من عطش ونقص شديدين في الاستئثار باهتمام الناس.

14/6/2021
المزيد من سياسة

صراع أجنحة أم تصحيح مسار.. قيادات الدستوري الحر في تونس ترفع الفيتو بوجه عبير موسي

عبير موسي تُتهم بالاستيلاء على الحزب وطرد كل من يخالفها الرأي (مواقع التواصل الاجتماعي)

رسالة مفتوحة إلى بايدن.. 680 شخصية عالمية تدعو واشنطن للعمل على إنهاء القمع الإسرائيلي للفلسطينيين

الشخصيات نددت بما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات (الفرنسية)

ما مصير اتفاقية “خط النفط كاتسا” مع أبوظبي؟… حماها نتنياهو وتجاهل مطالبات بإلغائها

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد

الأكثر قراءة

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)

مقعد رئيس الوزراء لم يعد لك.. شاهد: موقف محرج لنتنياهو في الكنيست

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)

11 سببا قد لا تخطر على بالك للإصابة بالصداع