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سياسة|مغرب

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)
ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)
16/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202106:25 AM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في إسرائيل، في حين أعلن حزب العدالة والتنمية عن زيارة وفد حماس للرباط.

وقال الملك المغربي في البرقية إنه يغتنم هذه المناسبة ليؤكد حرص المملكة المغربية على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لشعوب المنطقة كافة العيش جنبا إلى جنب في أمن واستقرار ووئام.

من جهته، شكر نفتالي بينيت ملك المغرب، وقال في بيان صادر عن مكتبه إنه "مصمم على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في جميع المجالات".

وأضاف بينيت أن "إسرائيل ترى المغرب كدولة صديقة وشريك مهم في جهود السلام والأمن في المنطقة".

وكان المغرب رابع دولة عربية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفد حماس

من جهة أخرى، وصل إلى المغرب أمس الأربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في زيارة للبلاد على رأس وفد قيادي من الحركة.

وجاء في بيان رسمي للحركة أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة زيارات خارجية إلى دول المنطقة بهدف حشد الموقف العربي والإسلامي من أجل خدمة القضية الفلسطينية وحماية القدس والمسجد الأقصى من التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.

من جهته، قال إسماعيل هنية إن دعوة حزب العدالة والتنمية المغربي لزيارة الرباط برعاية واحتضان الملك المغربي وشعبه تأتي بعد الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في جولة وصفها بالمفصلية من جولات الصراع مع الاحتلال.

وشدد هنية على أن المقاومة الفلسطينية أمامها مهمات كثيرة لمرحلة ما بعد الانتصار، حسب تعبيره.

بدوره، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن زيارة وفد حماس بقيادة هنية للبلاد تأتي في سياق موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله.

وأضاف العثماني -الذي يترأس أيضا حزب العدالة والتنمية- أن المغرب يرفض صفقة القرن وتهويد مدينة القدس.

وفي وقت سابق، قال حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) في بيان إنه سيتم إجراء مباحثات بين وفد حركة حماس وقيادة الحزب بشأن مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها، وستتضمن الزيارة لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى لم يسمها.

ومساء أول أمس الثلاثاء، قال مصدر من حزب العدالة والتنمية لوكالة الأناضول إن هنية سيصل إلى الرباط الأربعاء في زيارة تستمر أياما -هي الأولى من نوعها للبلاد- تلبية لدعوة رسمية من الحزب.

وكان الملك المغربي -الذي يرأس لجنة القدس- أكد منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل موقف المملكة "الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين"، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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