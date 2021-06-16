لبنان.. نبيه بري يتهم الرئيس عون برفض مبادرته لتكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة ناشئ عن قرار السلطة التشريعية، وخارج عن إرادة رئيس الجمهورية.

وأضاف بري أنه ليس من حق الرئيس ميشال عون رفض ترؤس الحريري للحكومة.

واتهم بري -في بيان له- رئيس الجمهورية بأنه الوحيد الذي يرفض مبادرة رئيس البرلمان لتسهيل تشكيل الحكومة، والتي وافقت عليها الأطراف كافة، وفق البيان.

وجاء كلام بري ردا على بيان لعون صدر أمس، دعا فيه المرجعيات التي تساعد في تأليف الحكومة للاستناد إلى آلية دستورية تنص على تشكيل الحكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر -أمس الثلاثاء- إن لبنان يواجه "تهديدا غير مسبوق لوجوده وكيانه"، محذرة من "الانهيار الشامل" جراء تراكم الأزمات في البلاد.

تهديد غير مسبوق

وتشغل عكر منصب وزيرة الخارجية "بالوكالة"، بعد إعفاء سلفها شربل وهبة من مهامه عقب أزمة دبلوماسية مع السعودية، وقد جاء كلامها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وإلى جانب وزارة الخارجية، تشغل عكر أيضا منصب نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال.

وذكرت عكر أن "التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تشكل تهديدا غير مسبوق لوجوده وكيانه"، مضيفة "لا أحد يضمن ما سيكون عليه شكل الدولة في حال حصول الانهيار الشامل ونتائجه على كافة الأصعدة".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عام ونصف، أدت إلى تدهور مالي وفقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل قياسي.