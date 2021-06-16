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كورونا.. الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده للقادمين من أميركا وباريس تتخلى عن الكمامة وموسكو تلزم التطعيم لموظفي الخدمات

ضريح تاج محل أعيد فتح أبوابه، اليوم الأربعاء، أمام الزوار بعد تخفيف القيود في الهند (وكالة الأناضول)
ضريح تاج محل أعيد فتح أبوابه، اليوم الأربعاء، أمام الزوار بعد تخفيف القيود في الهند (وكالة الأناضول)
16/6/2021

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفع القيود على المسافرين الوافدين من 8 دول ومناطق بينها الولايات المتحدة ولبنان، وقد رفعت باريس إلزامية ارتداء الكمامة، كما ألزمت موسكو موظفي الخدمات بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، فيما بلغت الوفيات بالجائحة حتى اليوم الأربعاء ما يزيد عن 3.8 ملايين.

وتم توسيع قائمة الدول المستثناة من الحظر المرتبط بالسفر إلى أوروبا لتشمل ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا ولبنان والولايات المتحدة وتايوان وماكاو وهونغ كونغ، وفق المصادر.

وما يزال بإمكان الدول الأعضاء في التكتل اختيار إن كانت ستلزم المسافرين القادمين من هذه المناطق بالخضوع لفحوص كوفيد-19 أو فرض حجر صحي؛ لكن فور إقرار القائمة الجديدة، فستكون التوصية استثناءهم من حظر السفر العام.

وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية للسفر غير الضروري منذ مارس/آذار، ووضع على مدى العام الماضي قائمة يتم تحديثها دوريا تشمل الدول غير الأعضاء التي يسمح للمقيمين فيها بالسفر إلى أوروبا.

وتشمل القائمة اليابان وأستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلند.

باريس وإلغاء الكمامة

وفي فرنسا أعلن رئيس الوزراء، جان كاستيكس، اليوم الأربعاء، أن وضع الكمامات في الخارج لن يكون إلزاميا اعتبارا من غد الخميس؛ إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب الرياضية.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح رئيس الوزراء عقب انعقاد مجلسي الدفاع والوزراء أن هذا القرار تم اتخاذه؛ لأن الوضع الصحي "يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".

وأضاف كاستيكس أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس/آب، ومن المفترض أيضا أن تكون قد أعطيت 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

وفي إسبانيا، تعهد رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، بأن وضع الكمامة في الهواء الطلق الذي كان إلزاميا بشكل صارم للغاية منذ نهاية الموجة الأولى من الوباء سيتم إلغاؤه "قريبا".

موسكو والتلقيح

في روسيا، أمر رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، بجعل التطعيم إلزاميا بالنسبة إلى سكان العاصمة العاملين في قطاع الخدمات، متحدثا عن ارتفاع "خطير" في عدد الإصابات.

وكتب سوبيانين في مدونة "علينا ببساطة القيام بكل ما يلزم لإجراء عمليات تطعيم واسعة ضمن أقصر مدة ممكنة، ووقف هذا المرض الفظيع، والحول دون وفاة آلاف الأشخاص".

وأعلنت روسيا اليوم تسجيل 13 ألفا و397 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة من بينها 396 وفاة.

وحتى الآن، تلقى أقل من 13% من السكان جرعة واحدة على الأقل، مع تشكيك الروس بلقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) المحلي.

أما في كوريا الشمالية، فقد أقر زعيم البلاد، كيم جونغ أون، أن بلاده تواجه "وضعا غذائيا متوترا"، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.

اليابان وتحديد عدد الجمهور

وفي اليابان، ستسمح السلطات لما يصل إلى 10 آلاف مشجع بحضور الأحداث بما فيها الرياضية، وفق ما أكد الوزير المسؤول عن كورونا ياسوتوشي نيشيمورا.

الإجراء الذي تنوي السلطات إدخاله حيز التنفيذ هذا الأسبوع، سيكون معيارا للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو (23 يوليو/تموز-8 أغسطس/آب) حول عدد المشجعين المحليين إذا ما سُمح لهم بحضور الألعاب بعد حظر المشجعين الأجانب.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 3.8 ملايين شخص في العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسميّة الأربعاء.

ومع العودة التدريجية للحياة في سائر أنحاء العالم، أعيد فتح أبواب ضريح تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، اليوم الأربعاء، إثر تراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بعد شهرين من الإغلاق بسبب موجة فيروسية قاتلة في البلاد.

المصدر : وكالات

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