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سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابة فلسطينية بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس

قوات الاحتلال تركت مي عفانة تنزف في موقع الحادث حتى الموت (الفرنسية)
قوات الاحتلال تركت مي عفانة تنزف في موقع الحادث حتى الموت (الفرنسية)
16/6/2021

استشهدت مواطنة فلسطينية شمال القدس، اليوم الأربعاء، بعدما أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

وقتلت قوات الاحتلال الشابة الفلسطينية مي عفانة (29 عاما) قرب بلدة حِزْما (شمال شرقي مدينة القدس).

وقال بيان صادر عن شرطة الاحتلال إن الشابة حاولت تنفيذ عملية دهس وطعن ضد جنود إسرائيليين، فأطلقوا النار عليها.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن الشابة الفلسطينية (وهي من بلدة أبو ديس المحاذية للقدس) تُركت تنزف حتى الموت.

​​​​​​​وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل) باستشهاد مواطنة قرب بلدة حزما.

وتجدد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سماح الشرطة الإسرائيلية بتسيير مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس الشرقية أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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