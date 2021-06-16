استشهدت مواطنة فلسطينية شمال القدس، اليوم الأربعاء، بعدما أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

وقتلت قوات الاحتلال الشابة الفلسطينية مي عفانة (29 عاما) قرب بلدة حِزْما (شمال شرقي مدينة القدس).

الفلسطينية مَي خالد عفانة..مُحاضٍرة بجامعة الاستقلال.. وطالبة دكتوراة في الصحة النفسية بجامعة مؤتة الأردنية

ارتقت اليوم برصاص الاحتلال عند مدخل حزما شمالي شرق القدس

نشرت على صفحتها قبل عدة أيام:" سوف نبقى هنا.. فإما شهادة ..وإما النصر" pic.twitter.com/YbiKWoVNto — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 16, 2021

وقال بيان صادر عن شرطة الاحتلال إن الشابة حاولت تنفيذ عملية دهس وطعن ضد جنود إسرائيليين، فأطلقوا النار عليها.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن الشابة الفلسطينية (وهي من بلدة أبو ديس المحاذية للقدس) تُركت تنزف حتى الموت.

صور: "من مكان ارتقاء الدكتورة مي عفانة بعد إصابتها برصاص الاحتلال في سيارتها قرب قرية حزما في القدس المحتلة".#فلسطين #القدس pic.twitter.com/3xLeztZiD5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2021

​​​​​​​وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل) باستشهاد مواطنة قرب بلدة حزما.

وتجدد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سماح الشرطة الإسرائيلية بتسيير مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس الشرقية أمس الثلاثاء.