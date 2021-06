خلّفت الأجواء الودية لاجتماع الرئيسين الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان تساؤلات عدة، خاصة أنها جاءت بعد تدهور كبير في علاقات الدولتين على خلفية شراء تركيا السلاح الروسي، ووصف إدارة بايدن أحداث عام 1915 -إبان الإمبراطورية العثمانية- بأنها "إبادة جماعية" للأرمن.

وعقب اجتماعهما الأول الذي جاء على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل الاثنين، أكد بايدن أن بلاده ستحقق تقدما قريبا جدا في العلاقات مع تركيا، وأن لقاءه "بالرئيس التركي أردوغان كان إيجابيا ومثمرا للغاية".

من جانبه، قال أردوغان إنه "لا توجد مشكلة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة لا يمكن تجاوزها".

وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش مشارك في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الجيش الأميركي، وتعتبر من حلفاء الولايات المتحدة المهيمنة في المنطقة، لكن ملفات عدة ساهمت في توتر علاقات الدولتين خلال الأشهر القليلة الماضية.

Reporters question President Biden after his meeting with President Erdogan of Turkey.

Reporter: Mr. President, can you tell us what you guys discussed?

Reporter: We couldn’t hear you, sir.

Biden: Because I didn’t say anything. pic.twitter.com/H7XmYIhxri

— The Recount (@therecount) June 14, 2021