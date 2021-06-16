إذا بحثت في كثير من المواقع ومنها "ويكيبيديا" (wikipedia) عن توجه الداعية المصري محمد حسين يعقوب، فستجد معظمها يصفه بأنه "داعية سلفي"؛ لكن الرجل فاجأ الكثيرين عندما تلقى سؤالا من القاضي في إحدى المحاكمات بالقاهرة عن تعريفه للسلفية، فرد قائلا "يُسأل عنها دعاة الفكر السلفي".

لكن هذا لم يكن السبب الوحيد للجدل الكبير، الذي ثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشهادة التي أدلى بها يعقوب أمام جلسة عقدت في محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني لمحاكمة 12 شخصا متهمين في قضية عرفت إعلاميا باسم قضية "داعش إمبابة".

فقد بدت بعض إجابات الرجل صادمة لبعض أتباعه من التيار السلفي، وكذلك لفريق آخر من التيار الإسلامي هو جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن الفريق الآخر المناوئ للتيار الإسلامي، كما أنها جعلته بشكل عام هدفا لقصف مكثف شنه عدد من الإعلاميين المقربين من السلطة.

وعجّت مواقع التواصل بتعليقات لخصوم الشيخ اعتبروا ما قاله جبنا عن كشف حقيقة أفكاره، واستخداما للتورية، ومحاولة للمناورة بإجابات فضفاضة، هروبا من الأسئلة الصعبة التي وجهها القاضي إليه، في مقابل تعليقات لمؤيدين رأوا أن كلام الداعية الشهير في جلسة المحكمة لم يختلف عما قبلها، فهذه هي حقيقة أفكاره، وما أثار الهجوم عليه هي مقتطفات مجتزأة من سياقها، وهو ليس مسؤولا عن سوء التعاطي معها بالفهم المغلوط.

شيخنا #محمد_حسين_يعقوب رجل شابت لحيته في الدّعوة وتعليم النّاس الخير.. فاللهمّ احفظه وبارك في علمه وعمله.

🌺 سمّعونا صلاة على سيدنا النّبيّ ﷺ 🌺 pic.twitter.com/1Wom6LQUxN — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) June 16, 2021

شاهدت معظم مقاطع الشيخ محمد حسين يعقوب في المحكمة، إن لم يكن كلها، والخلاصة، أن الرجل إما "أجوف" أو "جبان" أو كلاهما! وأنه لم يكن جديرا أبدا بموقع الداعية الذي وضع نفسه فيه، منذ 45 سنة تقريبا! pic.twitter.com/kWbmH6p3pn — أحمد عبد العزيز 🇵🇸 (@AAAzizMisr) June 15, 2021

#محمد_حسين_يعقوب بتاع غزوة الصناديق

شهادته في المحكمة

🔴انا غير مؤهل للفتوى

🔴حسن البنا كان يريد الوصول للحكم

🔴سيد قطب لا يفقه في علوم الدين

🔴رئيس الدولة ولي أمر

انزل يا ابني بدراويش الشيخ عشان تقول لقد فر بعمره و هو مكره على الشهاده و مهدد بعائلته و كأن كلنا مهددين بكيس شيبسي pic.twitter.com/gaSelpiltu — ⒶⓂⓇ عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) June 15, 2021

أسوء ما في السوشيل ميديا أنها أعطت المجال للكل بأن يدلي بما شاء كيفما شاء …

رجل كالشيخ محمد حسين يعقوب شابت لحيته في سبيل الله يخرج علينا غلمان لم يقرأوا كتابا، ولم يتعلموا علوما أو حسابا يخرجون يسبون الشيخ وينالون من عرضه !!!

هذا زمن الرويبضة .#محمد_حسين_يعقوب pic.twitter.com/tKj8xib0Yp — Eng/Mahmoud 3bd El_mo3zz (@EMo3zz) June 15, 2021

محمد حسين يعقوب قال أن "سيد قطب" لم يتفقه في أمور الدين ولم يتتلمذ على يد شيخ

أعتقد إنه لا يعرف عن سيد قطب إلا ما يتم تداوله في الإعلام المصري

السؤال لأتباعه قبل منتقديه؟

هل قال #محمد_حسين_يعقوب اليوم كلمة حق عند سلطان جائر؟! لكم التعليق#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية232 — قلم حر 🇪🇬🇹🇷🇵🇸 (@k________om) June 16, 2021

مجرد داعية

كان من بين الإجابات التي أثارت استنكارا ودهشة واسعين، قول الشيخ إنه لم يدرس أيّا من علوم الفقه؛ بل اكتفى بوصف نفسه داعية قرأ كتبا، ثم قرأها على الناس، وأنه ليس عالما؛ بل مجرد خريج دار المعلمين، وهي مرحلة دراسة متوسطة كانت تعقب الإعدادية بمصر، وتؤهل حامل شهادتها في ذلك للعمل معلما بالمرحلة الابتدائية فحسب.

ووزع يعقوب أوصافا على شخصيات إسلامية شهيرة، رآها أنصارها ومحبوها انتقاصا من قدر هذه الشخصيات.

وفي الانقسام الحاصل حول يعقوب دفاعا عنه أو هجوما عليه، اصطف الإخوان في الجانب نفسه مع فريق السلطة في الهجوم عليه، بينما ذهب محبو الداعية الشهير إلى انتقاد منتقديه بدعوى أنهم ألبسوه ما لا يلبسه، أو وصموه بما لم يصف به نفسه، بينما طالب خصومه بسجنه بعدما "تنصل ممن ضيعهم".

اثنان صدمتهم شهادة #محمد_حسين_يعقوب أمام المحكمة أمس، المفتونون به من العوام وبعض السلفيين، وخصومه العلمانيون، كلاهما كان يضعه فوق قدره وفي غير سياقه ، يعقوب واعظ للعوام كما قال فعلا ، وأمثاله لهم دور اجتماعي ، لكنهم سطحيون جدا في دنيا الفكر والعلم والثقافة وحتى الفقه بالدين نفسه — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 16, 2021

ليه الكلام اللي بيتنشر عن يعقوب دا وحسان في المحكمة كله عن افكارهم . عايزين نعرف ايه علاقتهم بالخلية الارهابية . لو كانت الخلية آمنت بكلامهم يبقي الحق علي اللي خلاهم يهروا السنين دي كلها . عايزين كلام عن اتصال مباشر بالخلية او لا . وبدال يعقوب فيه 100 يعقوب لسة بيهروا في مصر — Ibrahim Abdel Meguid (@ibmeguid) June 16, 2021

وجاءت أسرع ردود الفعل على يد محام تقدم ببلاغ إلى النائب العام، مطالبا بمحاكمة يعقوب على ما ورد بشهادته أمام المحكمة وإقراره بـ"مزاولته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل" رغم كونه حاصلا على "دبلوم المعلمين" في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين، على حد وصف هؤلاء.

وانتشر وسم (هاشتاغ) "تجار الدين"، ضمن حملة انتقاد يعقوب، لتوسيع دائرة استهداف بقية مشايخ الدعوة السلفية، وفي السياق، استدعى مغردون تصريحات وخطبا سابقة للشيخ تناقض شهادته في المحكمة، بحسب تغريداتهم.

وبلغ الأمر بمغردين حد إسقاط الآية القرآنية الكريمة، التي تتحدث عن تبرؤ الشيطان من أتباعه يوم القيامة، على يعقوب، لافتين إلى "تبرؤه ممن ضللهم"، بتعبيرهم.

اسمعوا #محمد_حسين_يعقوب الكذاب بيقول ايه عن المعتصمين بتوع الإخوان الإرهابيين pic.twitter.com/wONL5cUFwq — Bassant Abd Ellatif (@Bassant_A_Latif) June 15, 2021

يعني لا دارس فقه ولا سنه ولا شريعه ولا دين

آلف الملايين في حسابتكم باسم الدين يا تجار الدين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم https://t.co/Sads2gv3lF — Berry❤ (@Berry_Amer) June 16, 2021

تجار الدين هؤلاء المسخ المتلونين وأول ما ييجوا قدام القاضي يعملوا أنهم مجاذيب . pic.twitter.com/SXBgLNwt3I — Magdy 🌹🌹 (@magdiaslan) June 16, 2021

كل الدماء……….. فى رقبتك

كل حقوق الشهداء……….. فى رقبتك

لو هربتوا من القضاء الارضى

مش هتهرب من القصاء الالهى

كل فتاوى

تجار الدين

ومشايخ السلفية

بتوع السلف الصالح

اللى دمرت بلاد

وشردت العباد

ويتمت الاطفال

ورملت النساء

فى

رقبتكم#محمد_حسين_يعقوب pic.twitter.com/wg6xp2j8mq — Hany (@hanyzaky72) June 15, 2021

ورأى المفكر الإسلامي كمال حبيب في الواقعة "سقوطا للظاهرة المشيخية السلفية، وهي تتلقى من الدولة ضربة محكمة في أحد رموزها الكبار".

وتابع في منشوره بأن الدولة تضرب بلا هوادة هذه الظاهرة، وتحاول أن تتبنى بديلا يملأ الفراغ الذي سيخلفه، وهذا البديل الآن هو الصوفية".

وعد مغردون استدعاء يعقوب للشهادة ثم الإصرار على تصوير شهادته، مؤشرا على رغبة السلطة في الاستفادة من ذلك في حربها على الإسلاميين أو إلهاء المصريين عن الأزمات الكبرى مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال الكاتب محمد الجوادي إن إمعان القراءة في الشهادة يكشف أنها لصالح حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والمفكر الإسلامي الراحل سيد قطب، وليست كما أرادت السلطة من تسويقها.

خلاص.. نسيتوا أحكام الاعدام.. نسيتوا سد النهضة.. وصار الموضوع الآن هو محمد حسين يعقوب؟

تحالف قوى الشعب العامل اختلف في كل شيء واتفق على ضرورة الاجهاز تماما على يعقوب؟!

حسناً أنكم اجتمعتوا على شيء! — سليم عزوز (@selimazouz1) June 15, 2021

بلغة السياسة والتاريخ فإن ما نطق به مولانا #يعقوب عن الامام الشهيد حسن البنا هو أعظم شهادة تقال في حق داعيةو ما قاله عن الشهيد سيدقطب هو أعظم شهادة تقال في حق مفكر فقد أثبت للأول سمو الرسالة وأثبت للثاني عمق الاصالة

فاقرأوا جيدا ما سمعتموه

و صلوا على أفضل خلق الله#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) June 16, 2021

من هو اكثر علماً الشيخ الشعراوي

ام الشيخ محمد يعقوب الذي قال ان سيد قطب لم يتفقه في علوم الدين ولم يتعلم علي يد شيخ؟

ماذا قال الشيخ الشعراوي عن (سيد قطب) 👇👇 pic.twitter.com/ER3zotvems — لحلوح ملحلح مليح 🦎 (@aassddf12345672) June 15, 2021

أرسل النكسجي عبدالناصر الضباط / أحمد فراج وفؤاد أبو زيد لزنزانة العلامة سيد قطب #شهيد_الظلال يطلبون الأعتذار للرئيس ف مقال مقابل الأفراج الفوري عنه.فقال كلمته المشهورة 👇( إن السبابة التي تشهد لهامات السماء بالواحدانية لله لن تكتب كلمة إعتذار للطاغية )بلا حسين يعقوب بلا حسين فهمي pic.twitter.com/2FHXrBniLC — المﻻك الحزين (@Lido8080) June 15, 2021

محكمة تفتيش

أما أداء القاضي فقد شكل سببا إضافيا لانقسام المغردين، حيث أشاد به مغردون باعتباره كاشفا لحقيقة أفكار الشيخ وأتباعه، بينما رآه مغردون أداء سيئا سعى لحصار الشيخ لإجباره على قول ما لايريد، بدليل أنه وجه إليه أسئلة بلا معنى سوى الاستفزاز؛ مثل سؤاله عن إلحاحه على سامعيه في المساجد للصلاة على النبي، ما يعد برأيهم أشبه بمحكمة تفتيش في النوايا والمعتقدات للشاهد، لا محاكمة لمتهمين بالعنف والإرهاب.

قاضي مصري يسأل الشيخ "محمد حسين يعقوب" لماذا تبدأ كلامك بالصلاة على الرسول ؟! لا تعليق !!!! pic.twitter.com/4EEsN2IvP6 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 16, 2021

تحية لهذا القاضي الجليل الذي سأل الشيخ #محمد_حسين_يعقوب أسئلة ملغمة فضحت جهله وتملقه وجُبنه، فلولا أنه كان مثقفا قارئا ما سأل بهذا الشكل، ولولا أنه يعلم جيدا بأن الدواعش صناعة هؤلاء الدجالين ما استدعاهم وفضحهم على رؤوس الخلائق.. pic.twitter.com/2cctxJzDGw — سامح عسكر (@sameh_asker) June 15, 2021

المستشار المعاون وهو بيسمع لشهاده يعقوب النظرة دي تمثلني 😂😂 pic.twitter.com/0C2vzmHp9i — Emanyoussif (@emyyz_cccc) June 15, 2021

وبات يعقوب حديث برامج التوك شو الليلية أمس الثلاثاء، وتلقى هجوما عنيفا من مذيعي السلطة، ما دفع مغردين للتساؤل عما إذا كانت حملة منظمة على الدعاة المؤثرين من غير المحسوبين على السلطة، بدأت بيعقوب، وقد تطال محمد حسان وآخرين، أم أن الأمر سيتوقف على يعقوب بعد أن أدى مشهد محاكمته دوره في الإلهاء بعيدا عن الأزمات المحلية الطاحنة؟.

أما الفضائيات المصرية بالخارج، فقد انتقدت شهادة الشيخ وذكره -بما لا يليق- شخصيات لها رمزية لدى الإسلاميين، رغم التماس مذيعيها العذر للشيخ باعتباره واقعا تحت ضغوط وتهديدات غير محتملة، ربما.