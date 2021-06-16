البث الحي
سياسة|فلسطين

تونسية ترفع العلم الفلسطيني في وجه المستوطنين.. احتفاء بمنصات التواصل بشجاعتها ودعوات لإطلاق سراحها

16/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202107:08 PM (مكة المكرمة)

احتفت المنصات الفلسطينية والعربية بشجاعة السيدة التونسية هالة الشريف التي رفعت العلم الفلسطيني في وجه المستوطنين خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة، ما أدى إلى اعتقالها بعد التنكيل بها ومصادرة العلم.

وطالب مغردون بالحرية للسيدة هالة، بعد اعتقالها، حيث من المنتظر أن تعقد محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في تمديد اعتقالها.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق اعتداء قوات الاحتلال على الناشطة التونسية بعد رفعها علم فلسطين، محتفين بموقفها البطولي الذي تحدّت به أفواج المستوطنين وسط حشد مكثف لقوات الاحتلال.

واستنكر مغردون أن تعتقل الشريف وتسلب حريتها بتهمة رفعها علم فلسطين عاليًا في حين يسمح الاحتلال للمستوطنين برفع مئات الأعلام الإسرائيلية، دون قيود أو شروط واصفين ذلك بالعنصرية.

واستذكر آخرون أبرز المواقف البطولية للناشطة هالة، إذ ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها قوات الاحتلال وتدافع عن مدينة القدس، ولم تكن تجربة الاعتقال الأولى لها بل اعتقلها الاحتلال عام 2019، وأبعدها مدة شهر كامل عن مدينة القدس.

جدير بالذكر أن السيدة هالة الشريف هي زوجة الراحل عضو مركزية حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عثمان أبو غربية، وتقطن في مدينة رام الله.

ويشار إلى أن حدث اعتداء قوات الاحتلال على من يرفعون الأعلام الفلسطينية تكرر بصورة كبيرة في القدس أمس الثلاثاء خلال مسيرة الأعلام، حيث لم يسمح الاحتلال لأي فلسطيني برفع العلم وكان مصير كل من يحاول رفعه التنكيل به أو اعتقاله.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

الاحتلال يصعّد والمقاومة تحذّر.. توتر في القدس عقب الموافقة على إقامة "مسيرة الأعلام" من باب العامود

استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال وأصيب العشرات بقرية بيتا جنوب نابلس، في وقت يسود فيه التوتر بالقدس بعد الموافقة على تنظيم “مسيرة الأعلام” انطلاقا من باب العامود، في حين حذّرت المقاومة من المساس بالأقصى.

11/6/2021

مسيرة الأعلام بالقدس.. تأهب أمني إسرائيلي لحماية المتظاهرين ودعوات فلسطينية لـ"يوم غضب"

بدأت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء الاستعدادات لتوفير الحماية ليمينيين إسرائيليين من المتوقع أن يشاركوا مساء اليوم في مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس الشرقية، في حين دعا فلسطينيون إلى “يوم غضب”.

15/6/2021

مستوطنون ينظمون "مسيرة الأعلام" في القدس…وقوات الاحتلال تقمع بالقوة مسيرات فلسطينية في الضفة الغربية

نظم مستوطنون مساء الثلاثاء ما يسمى بمسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة، وذلك على وقع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس ومختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

15/6/2021

تعقيبا على "مسيرة الأعلام".. حماس تؤكد نجاحها بتحقيق معادلة الردع والأردن يحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مواقف المقاومة الفلسطينية الشجاعة أجبرت الاحتلال على تغيير ما يسمى مسيرة الأعلام، في حين ندّد الأردن بتلك المسيرة “الاستفزازية”.

15/6/2021
المزيد من سياسة

صراع أجنحة أم تصحيح مسار.. قيادات الدستوري الحر في تونس ترفع الفيتو بوجه عبير موسي

عبير موسي تُتهم بالاستيلاء على الحزب وطرد كل من يخالفها الرأي (مواقع التواصل الاجتماعي)

رسالة مفتوحة إلى بايدن.. 680 شخصية عالمية تدعو واشنطن للعمل على إنهاء القمع الإسرائيلي للفلسطينيين

الشخصيات نددت بما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات (الفرنسية)

ما مصير اتفاقية “خط النفط كاتسا” مع أبوظبي؟… حماها نتنياهو وتجاهل مطالبات بإلغائها

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد

الأكثر قراءة

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)

مقعد رئيس الوزراء لم يعد لك.. شاهد: موقف محرج لنتنياهو في الكنيست

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)

11 سببا قد لا تخطر على بالك للإصابة بالصداع