البث الحي
سياسة|يمن

اليمن.. المبعوث الأميركي في الرياض وغريفيث لمجلس الأمن: الأطراف اليمنية غير قادرة على تجاوز خلافاتها

المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث (الجزيرة)
المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث (الجزيرة)
16/6/2021

يزور المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ السعودية، للتشاور مع مسؤولين من حكومتي اليمن والسعودية، بينما أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي أن الأطراف اليمنية "غير قادرة" على تجاوز خلافاتها.

وقالت الخارجية الأميركية إن "المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، يزور السعودية في الفترة ما بين الخامس عشر والسابع عشر من هذا الشهر، وسيلتقي كبار المسؤولين من حكومتي اليمن والسعودية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث".

وأضافت أن المبعوث الخاص ليندركينغ سيبحث آخر الجهود لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وهو السبيل الوحيد لإغاثة اليمنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليه، حسب تعبيرها.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ترحب بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لدعم السلام في اليمن، وتقر بجهود السعودية للدفع بتنفيذ مضامين اتفاق الرياض.

بدوره، قال المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن "هناك رؤى متباينة، والأطراف اليمنية غير قادرة على تجاوز خلافاتها"، لكنه أكد أن الحوار بين أطراف النزاع هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وتأتي هذه التصريحات مع قرب انتهاء مهمة غريفيث كمبعوث أممي خاص إلى اليمن، والذي يعمل في هذا المنصب منذ عام 2018، وقاد وساطة لإنهاء الصراع الدائر في البلاد منذ عام 2014.

وقال غريفيث "يؤسفني أن أبلغكم أن الأطراف لم تكن راغبة أو قادرة على التغلب على خلافاتها". وأضاف أن كل فرص السلام التي تم تقديمها لهم "لم تلقَ آذانا مصغية".

ومضى غريفيث إلى أن "انعدام الثقة أمر متجذر وهناك اختلاف كبير حول شكل مستقبل اليمن، لكن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن يلتزم القادة في الحكومة اليمنية وفي المجلس الانتقالي الجنوبي بحل خلافاتهم عبر الحوار والمفاوضات السياسية، كما فعل الطرفان في اتفاق الرياض".

وانتقد المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي والقيود المفروضة على إدخال الوقود عبر ميناء الحديدة.

وشدد غريفيث، على أن وضع حد للصراع اليمني يتطلب قيادة واثقة ومستعدة لتقديم التنازلات، حسب تعبيره.

كما وجّه غريفيث في كلمة له خلال جلسةٍ لمجلس الأمن بشأن اليمن، الشكر إلى دولٍ قال إنها قدمت دعما كبيرا للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن.

وقال إن الولايات المتحدة والسعودية وعُمان لعبت دورا محوريا في أحدث جولة قامت بها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

وشهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية لسلطنة عمان، حيث التقى وفد رفيع المستوى في 5 يونيو/حزيران الجاري، زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، وينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

انفجارات تهز صنعاء والتحالف يؤكد عدم قيامه بأي عمليات عسكرية باليمن لتهيئة الأجواء للمسار السلمي

ذكرت مصادر محلية يمنية أن انفجارات وقعت في مقر معسكر “الفرقة الأولى-مُدرّع” بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ونفى التحالف السعودي الإماراتي مسؤوليته عنها.

10/6/2021

اليمن.. الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يغير اسم وكالة الأنباء الحكومية في عدن

قال مسؤول بوزارة الإعلام اليمنية إن المجلس الانتقالي الجنوبي غيّر اسم وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) في عدن إلى “وكالة أنباء عدن”، وذلك بعد أكثر من أسبوع على استيلاء المجلس المدعوم من الإمارات عليها.

13/6/2021
المزيد من سياسة

صراع أجنحة أم تصحيح مسار.. قيادات الدستوري الحر في تونس ترفع الفيتو بوجه عبير موسي

عبير موسي تُتهم بالاستيلاء على الحزب وطرد كل من يخالفها الرأي (مواقع التواصل الاجتماعي)

رسالة مفتوحة إلى بايدن.. 680 شخصية عالمية تدعو واشنطن للعمل على إنهاء القمع الإسرائيلي للفلسطينيين

الشخصيات نددت بما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات (الفرنسية)

ما مصير اتفاقية “خط النفط كاتسا” مع أبوظبي؟… حماها نتنياهو وتجاهل مطالبات بإلغائها

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد

الأكثر قراءة

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)

مقعد رئيس الوزراء لم يعد لك.. شاهد: موقف محرج لنتنياهو في الكنيست

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)

11 سببا قد لا تخطر على بالك للإصابة بالصداع