القدس.. تابع لحظة بلحظة تطورات "مسيرة الأعلام"

يشارك اليوم الثلاثاء إسرائيليون يمينيون متطرفون في ما يطلقون عليه "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس الشرقية، في حين دعا فلسطينيون إلى "يوم غضب" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في أول اختبار لحكومة نفتالي بينت الجديدة التي حلت محل حكومة بنيامين نتنياهو.

منذ ساعة الهلال الأحمر الفلسطيني: 27 جريحا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس.

منذ ساعة قوات الاحتلال تطلق الرصاص المعدني على محتجين فلسطينيين عند مدخل مدينة البيرة.

منذ ساعتين الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 جريحا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.

منذ ساعتين قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على أشخاص يحملون العلم الفلسطيني في باب العامود.

منذ ساعتين وصول مسيرة المستوطنين إلى منطقة باب العامود في القدس.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: تغيير مسار إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون تزامنا مع مسيرة الأعلام في القدس.

منذ 3 ساعات مسيرات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ردا على مسيرة الأعلام التي ينظمها مستوطنون في القدس.

منذ 3 ساعات انطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون في شوارع القدس.

منذ 3 ساعات إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.

منذ 3 ساعات قوات الاحتلال تقمع مسيرة انطلقت من وسط بيت لحم باتجاه الحاجز العسكري شمالي المدينة.

منذ 5 ساعات شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقول إنها اعتقلت 6 شبان فلسطينيين في القدس بحجة الإخلال بالنظام.