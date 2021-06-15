القدس.. تابع لحظة بلحظة تطورات "مسيرة الأعلام"

دعت واشنطن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تجنب “الاستفزازات” على خلفية التوتر المتصاعد في القدس المحتلة بشأن تنظيم ما يعرف بمسيرة الأعلام للمتطرفين الصهاينة التي تم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.
يشارك اليوم الثلاثاء إسرائيليون يمينيون متطرفون في ما يطلقون عليه "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس الشرقية، في حين دعا فلسطينيون إلى "يوم غضب" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في أول اختبار لحكومة نفتالي بينت الجديدة التي حلت محل حكومة بنيامين نتنياهو.
الهلال الأحمر الفلسطيني: 27 جريحا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس.
قوات الاحتلال تطلق الرصاص المعدني على محتجين فلسطينيين عند مدخل مدينة البيرة.
الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 جريحا فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على أشخاص يحملون العلم الفلسطيني في باب العامود.
وصول مسيرة المستوطنين إلى منطقة باب العامود في القدس.
وسائل إعلام إسرائيلية: تغيير مسار إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون تزامنا مع مسيرة الأعلام في القدس.
مسيرات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ردا على مسيرة الأعلام التي ينظمها مستوطنون في القدس.
انطلاق مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون في شوارع القدس.
إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.
قوات الاحتلال تقمع مسيرة انطلقت من وسط بيت لحم باتجاه الحاجز العسكري شمالي المدينة.
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقول إنها اعتقلت 6 شبان فلسطينيين في القدس بحجة الإخلال بالنظام.
مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تخلي ساحة باب العامود وتعتدي بالضرب على عدد من الشبان الفلسطينيين.