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سياسة|فلسطين

بينها الاعتداء على شابة رفعت العلم الفلسطيني.. فيديوهات توثق اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في باب العامود

15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202108:53 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد حية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أشخاص يحملون العلم الفلسطيني في باب العامود، بالتزامن مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

ووثقت لقطات فيديو التقطتها كاميرا الجزيرة جنديا من قوات الاحتلال، وهو يعتدي على شابة فلسطينية رفعت العلم الفلسطيني، في وجه آلاف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، أمام باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

كما أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل، اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على شاب رفع العلم الفلسطيني بين المستوطنين أثناء رقصهم بساحة باب العامود.

ووصلت مسيرة الأعلام الإسرائيلية إلى منطقة باب العامود، تحت حماية قوات الاحتلال، التي أخلت المنطقة من الفلسطينيين، واعتقلت العشرات منهم.

ورفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية، ورددوا الأناشيد والهتافات في شوارع القدس. وشارك في المسيرة عضو الكنيست المتعصب إيتمار بن غفير.

مباشر| وصول المستوطنين إلى ساحة باب العامود لأداء رقصة الأعلام التهويدية. #لن_تمر#مباشر: وصول مسيرة الأعلام التهويدية إلى ساحة باب العامود بالقدس المحتلة

تم النشر بواسطة ‏ميدان القدس‏ في الثلاثاء، ١٥ يونيو ٢٠٢١

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة دخول عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ساحة باب العامود، وسط مسيرة الأعلام محمولا على الأعناق.

وكان إيتمار قد نشر منذ قليل صورة له من مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة معلقا عليها "نوجد الآن جنبا إلى جنب مع الآلاف في موكب الأعلام، لا نستسلم لتهديدات المنظمات الإرهابية، نسير ورؤوسنا مرفوعة في عاصمتنا الأبدية، ونلوح بالعلم الإسرائيلي باعتزاز وطني".

العاصمة المحتلة/القدس /#شاهد… وصول عضو الكنيست الم تطر ف إيتمار بن غفير لساحة باب العامود مشاركا في مسيرة الأعلام .

تم النشر بواسطة ‏بوابة رام الله الإخبارية Ramallah Gate‏ في الثلاثاء، ١٥ يونيو ٢٠٢١

وفي سياق متصل، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الشبان الفلسطينيين تسببوا في اندلاع الحرائق بمنطقة التلة الفرنسية في القدس تزامنا مع انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

اعتداءات الاحتلال

ونصبت شرطة الاحتلال الحواجز الحديدية لمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج من المنطقة؛ لتمكين المستوطنين من الوصول إلى منطقة باب العامود.

وقالت شرطة الاحتلال -في بيان- إنها اعتقلت 6 شبان فلسطينيين بدعوى إخلالهم بالنظام.

وأصيب 5 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بشارع صلاح الدين وشارع الزهرة، في القدس المحتلة.

واندلعت المواجهات في أعقاب قيام جنود الاحتلال بطرد الشبان من منطقة باب العامود تمهيدا لمسيرة المستوطنين.

وبث نشطاء مقطع فيديو يظهر قوة من المستعربين تعتقل شابا قرب حي المصرارة في القدس، وتطلق الرصاص الحي على الشبان.

كما أظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق قوات الاحتلال عشرات من قنابل الغاز تجاه تظاهرة سلمية نظمها فلسطينيون ببيت لحم احتجاجا على مسيرة الأعلام.

كما أظهر مقطع فيديو نشرته منصات فلسطينية السيدة المقدسية عايدة الصيداوي، وهي ترفع المصحف وتردد الهتافات في وجه قوات الاحتلال أثناء قمعها للمقدسيين في منطقة باب العامود.

عايدة الصيداوي تكبر#شاهد عايدة الصيداوي تكبر بوجه قوات الاحتلال حاملة المصحف بيدها في منطقة باب العامود بالقدس

تم النشر بواسطة ‏Wadi Hilweh Information Center – Jerusalem مركز معلومات وادي حلوة – القدس‏ في الثلاثاء، ١٥ يونيو ٢٠٢١

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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