أمير قطر يتسلم رسالة من الرئيس المصري تتصل بتعزيز العلاقات الثنائية

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الثلاثاء- رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري سلّم الرسالة أثناء استقباله في الديوان الأميري بالدوحة.

وقال بيان للخارجية المصرية إن "الوزير شكري قام بنقل دعوة من الرئيس المصري إلى أمير قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة".

وأوضحت الخارجية -في بيان- أن الرسالة تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقا.

ومساء الأحد، وصل سامح شكري إلى الدوحة في زيارة رسمية لتعزيز التعاون والمشاركة في اجتماعين لوزراء الخارجية العرب، للتباحث بشأن الوضع العربي الراهن، وأزمة سد "النهضة".

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع "بيان العلا" في يناير/كانون الثاني الماضي بالسعودية، والذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى.

وفي 3 مارس/آذار الماضي، أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أول زيارة لمصر منذ إعلان المصالحة، كما تلقى الرئيس المصري في 12 أبريل/نيسان الماضي اتصالا هاتفيا من أمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان.