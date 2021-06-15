البث الحي
سياسة

خلال اجتماعهم بالدوحة.. وزراء الخارجية العرب يشكلون لجنة لمتابعة الأحداث بالقدس ويدعون مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة

صورة جماعية لوزراء الخارجية العرب قبل اجتماع الدوحة (الفرنسية)
صورة جماعية لوزراء الخارجية العرب قبل اجتماع الدوحة (الفرنسية)
15/6/2021

دعا وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء في الدوحة، مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث أزمة سد النهضة، وقرروا تشكيل لجنة متشركة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس.

وطالب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة بتوفير أجواء حسن النية، للتوصل العاجل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم بشأن سد النهضة، يحقق مصالح مصر والسودان ودول حوض النيل كافة.

وأعرب، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة، عن قلق الدول العربية بشأن تعثر المفاوضات الأخيرة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الجامعة العربية قد تتخذ أيضا إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع بشأن السد.

بدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن "الجامعة العربية كلفت لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن سد النهضة".

وأكد أبو الغيط أنه لمس دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان، باعتبار أن أمن الدولتين جزء من الأمن القومي العربي.

وفي كلمته، خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "الوساطة الأفريقية بشأن سد النهضة بدأت منذ نحو عام لكنها مع الأسف لم تسفر عن النتائج المرجوة".

وشدد على أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

وشدد شكري على أن مصر مصرّة على استنفاد جميع الحلول الدبلوماسية، وذلك ما دعاها إلى عرض الأمر على الأشقاء العرب، مطالبا إياهم بالدعم للمسعى المصري السوداني العادل.

وتصرّ أديس أبابا على ملء السد المتوقع في يوليو/تمور وأغسطس/آب المقبلين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، في حين تصرّ الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصة كل منهما السنوية من مياه نهر النيل.

دعم الفلسطينيين

وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط، إن "الدول العربية قلقة بشأن الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بمسيرة الأعلام، وعمليات تهجير المقدسيين".

وأضاف أنه تم التوافق بين الأعضاء على أن تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة ما يحدث في القدس، كما تم التوافق على الخطوات الممكنة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

بدوره، أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم أي جهد مصري أو عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات في ليبيا وسوريا ولبنان ومواجهة جائحة كورونا، وضرورة حصول 150 مليون عربي على اللقاح.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رابط خارجي

ما الذي يمكن أن يقدمه الدعم العربي لمصر والسودان بشأن سد النهضة؟

قالت الصحفية المصرية أسماء الحسيني إن المأمول من اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سد النهضة في الدوحة، إرسال رسالة قوية وواضحة ليس لإثيوبيا وحدها وإنما أيضا للمجتمع الدولي بشأن هذه القضية.

15/6/2021

تفاصيل إسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطينيا يدين الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

كشف دبلوماسي فلسطيني أن الجامعة العربية أسقطت مشروع قرار فلسطيني باجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، في حين تمسك الوزراء بالمبادرة العربية ورفض خطة السلام الأميركية.

9/9/2020
المزيد من سياسة

بينها الاعتداء على شابة رفعت العلم الفلسطيني.. فيديوهات توثق اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في باب العامود

قمة بايدن وبوتين.. تصريحات رسمية بالرغبة في التعاون وسقف توقعات منخفض

الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

إيران.. المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي: "التعايش الإيجابي" قد يمهد لمحادثات مع واشنطن

همتي: إذا شعرنا بأن أميركا تمضي باتجاه التعايش الإيجابي فلن تكون هناك مشكلة في إجراء محادثات (مواقع التواصل الاجتماعي)

كورونا.. "الصحة العالمية" تتحدث عن أطول وتيرة تراجع للإصابات عالميا وفرنسا تشرع بتطعيم المراهقين

غيبريسوس: التراجع الحالي لإصابات كورونا في العالم هو أطول مدة تراجع منذ بدء الجائحة (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

سُمي "ثالث الحرمين" بمحضر صلاح الدين واستشهدت 1000 امرأة مرابطة دفاعا عنه وصنف فيه الغزالي "الإحياء".. الأقصى في تاريخنا

المستوطنون يرقصون في ساحة باب العامود ضمن "مسيرة الأعلام".. والاحتلال يقمع مسيرات الفلسطينيين في القدس والضفة

المستوطنين يرقصون في باب العامود (شبكة الأنباء الإنسانية إيرين)

9 أسباب صحية.. لماذا يجب أن تضيف الليمون إلى الشاي الأخضر؟

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضا في منع حصوات الكلى (بيكسابي)