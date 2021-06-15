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إيران.. المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي: "التعايش الإيجابي" قد يمهد لمحادثات مع واشنطن

همتي: إذا شعرنا بأن أميركا تمضي باتجاه التعايش الإيجابي فلن تكون هناك مشكلة في إجراء محادثات (مواقع التواصل الاجتماعي)
همتي: إذا شعرنا بأن أميركا تمضي باتجاه التعايش الإيجابي فلن تكون هناك مشكلة في إجراء محادثات (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/6/2021

قال المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية عبد الناصر همتي، اليوم الثلاثاء، إن من الممكن أن تجري إيران محادثات مع الولايات المتحدة إذا التزمت واشنطن "التعايش الإيجابي" مع طهران.

وفي مؤتمر صحفي قبيل الانتخابات المقررة يوم الجمعة، قال همتي الذي كان محافظا للبنك المركزي "يجب أن نرى ما الذي ستفعله أميركا بشأن الاتفاق النووي… بعد ذلك نرى ما إذا كانت تريد مواصلة التدخل في المنطقة من خلال إسرائيل وعناصرها".

وأضاف همتي أن هناك سلسلة من القضايا التي تحتاج إلى بناء الثقة، وتابع "إذا شعرنا حقيقة بأن أميركا تمضي باتجاه تعايش إيجابي لدعم السلام العالمي والإقليمي، عندئذ لن تكون هناك مشكلة في إجراء محادثات".

وعُقدت السبت أول مناظرة من بين 3 مناظرات استعدادا للانتخابات، حيث اتهم المرشح المحافظ محسن رضائي، وهو رئيس الحرس الثوري السابق، همتي الذي يعدّ مرشحا معتدلا "بالإذعان الكامل" للعقوبات الأميركية.

وأضاف رضائي "إذا أصبحت رئيسا فسأفرض حظرا على همتي وعدد آخر من المسؤولين في حكومة حسن روحاني، وسأمنعهم من مغادرة البلاد، وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها".

أما همتي فألقى باللائمة -خلال المناظرة- على غلاة المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب، وقال إنه أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد استبعد مرارا التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن طهران تجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن والقوى الغربية من أجل العودة للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية الأحد، نقلا عن مسؤولين أوروبيين وأميركيين، أنّ المحادثات غير المباشرة في فيينا حققت تقدما، لكن تبقى مسألة التوصل إلى اتفاق نهائي بعيدة المنال.

المصدر : وكالات

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