عقدت في الدوحة، اليوم الاثنين، مباحثات مصرية قطرية برئاسة وزيري خارجية البلدين، وقد أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع الجزيرة وجود إرادة سياسية لتكثيف التعاون الثنائي، كما تحدث عن جملة من القضايا الإقليمية.

وقال شكري إن زيارته للدوحة تعبير عن وجود "إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين لطي صفحة الماضي" وتكثيف التعاون بينهما. وأشار إلى أن البلدين يسيران بخطى ثابتة في إطار لجنة المتابعة لتنفيذ بيان قمة العلا في السعودية، الذي تم توقيعه في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري التقى في مستهل زيارته لدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وذلك في لقاء منفرد مطول، أعقبته جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

وزير الخارجية القطري (يمين) أكد أن تبادل الزيارات يسهم في تطوير العلاقات الثنائية (الصحافة القطرية)

وأضاف المتحدث أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، واتفقا على أهمية المضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق وإعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة، سعيا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري إن تبادل الزيارات بين المسؤولين يسهم في تطوير العلاقات بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

اجتماع تشاوري عربي

وقد أشار بيان الخارجية المصرية إلى أن اللقاء تناول أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، كما تم التطرق أيضا إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدا الثلاثاء للتباحث حول أبرز القضايا العربية، و"التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي".

ويعقد في الدوحة غدا الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة دولة قطر بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، ويبحث جملة من القضايا من أبرزها الأوضاع في فلسطين والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

شكري قال إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة (الجزيرة)

ملفات سد النهضة وليبيا وتركيا

وفي مقابلته مع الجزيرة، قال وزير الخارجية المصري إن القاهرة تسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر والسودان لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما.

وشدد شكري على أن كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة السد، وأن مصر تعمل مع الشركاء الدوليين لتجنب زيادة التوتر.

وفي الشأن الليبي، أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي، وسعيها إلى إقامة قنوات حوار تيسر الوصول إلى تفاهمات ليبية ليبية، تضمن الاستقرار وتحافظ على السيادة في هذا البلد.

وبخصوص العلاقات مع تركيا، أشار شكري إلى أن مصر استجابت لتصريحات من الجانب التركي أبدت رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين، وعقدت جلسة مشاورات استكشافية عبرت خلالها عن رغبتها في العودة لعلاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.