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سياسة|إسرائيل

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي خلال إحباط عملية تهريب أسلحة من الأردن

معبر وادي عربة البري الذي افتتح عام 1994 (الجزيرة-أرشيف)
معبر وادي عربة البري الذي افتتح عام 1994 (الجزيرة-أرشيف)
14/6/2021

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب بجراح خلال إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر من الأردن في منطقة وادي عربا جنوب البحر الميت.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة وليد العمري بأن أحد المشتبه بهم -وفق رواية الجيش- أصيب، بينما اعتقل آخرون وضبط قطع أسلحة وذخيرة.

وقال الجيش إنه اكتشف محاولة التهريب عندما لاحظ تقدم شخص من داخل الأراضي الأردنية نحو الحدود في منطقة وادي عربة؛ حيث أطلق عليه النيران، وإنه يحقق لمعرفة ملابسات إصابة أحد جنوده.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح طفيفة خلال إحباط عملية التهريب في المنطقة الحدودية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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