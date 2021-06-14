جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي خلال إحباط عملية تهريب أسلحة من الأردن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب بجراح خلال إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر من الأردن في منطقة وادي عربا جنوب البحر الميت.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة وليد العمري بأن أحد المشتبه بهم -وفق رواية الجيش- أصيب، بينما اعتقل آخرون وضبط قطع أسلحة وذخيرة.

وقال الجيش إنه اكتشف محاولة التهريب عندما لاحظ تقدم شخص من داخل الأراضي الأردنية نحو الحدود في منطقة وادي عربة؛ حيث أطلق عليه النيران، وإنه يحقق لمعرفة ملابسات إصابة أحد جنوده.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجندي أصيب بجروح طفيفة خلال إحباط عملية التهريب في المنطقة الحدودية.