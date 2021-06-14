بينهم البلتاجي والراحل عصام العريان.. أحكام نهائية بإعدام 12 في قضية رابعة العدوية

أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن "محكمة النقض أيدت اليوم إعدام 12 متهما، من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر"، مشيرا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته.

وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وفي 2018، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 14 أغسطس/آب 2013.

كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما لـ374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (ابن الرئيس الراحل)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهما.

وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاما) لـ47 متهما في القضية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.

وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، آنذاك، على الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "إرهابية" منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.