البث الحي
سياسة|مصر

بينهم البلتاجي والراحل عصام العريان.. أحكام نهائية بإعدام 12 في قضية رابعة العدوية

انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته (رويترز-أرشيف)
انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته (رويترز-أرشيف)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202110:53 PM (مكة المكرمة)

أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن "محكمة النقض أيدت اليوم إعدام 12 متهما، من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر"، مشيرا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته.

وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وفي 2018، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 14 أغسطس/آب 2013.

كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما لـ374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (ابن الرئيس الراحل)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهما.

وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاما) لـ47 متهما في القضية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.

وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، آنذاك، على الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "إرهابية" منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

نجا من الإعدام ومنعه الشعراوي من الاعتزال.. حسن عابدين وأدوار الدراما في الحياة وخلف الكاميرات

بصمة خاصة وأداء مميز وأدوار واقعية جعلت الممثل المصري حسن عابدين أحد أهم الفنانين فترة الثمانينيات، والدخول سريعا بقلوب الجماهير وكسر الحواجز معهم، حتى اقترن اسمه بالأعمال المهمة تلك الفترة.

27/10/2020
المزيد من سياسة

الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين شخص يكافحون المجاعة في حوض بحيرة تشاد

قرية مطلة على بحيرة تشاد في النيجر (رويترز)

بكين تتهم الناتو بالمبالغة في نظرية "التهديد الصيني" وتقول إنها لن تقف مكتوفة الأيدي

قادة الأطلسي تحدثوا أمس عن خطر الصين على النظام الدولي وانتقدوا سجلها الحقوقي (الأوروبية)

فورين بوليسي: مبدأ حماية المدنيين واحد من أكبر ضحايا الحرب في سوريا

مئات القتلى أغلبهم أطفال نتيجة قصف كيميائي لقوات النظام السوري بغاز السارين (الجزيرة)

وزراء الخارجية العرب يبحثون بالدوحة التطورات في فلسطين والعدوان الإسرائيلي وأزمة سد النهضة

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) في لقاء بالدوحة مع نظيره المصري سامح شكري (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دعوات لمقاطعة محلات “زارا” بعد تعليقات عنصرية ضد الإسلام والفلسطينيين

لم تعلق سلسلة زارا علنًا بعد على الجدل الدائر حاليا (رويترز)
logo

القرامطة.. يوم سرقوا الحجر الأسود واحتلوا الكعبة المشرفة!

9 أسباب صحية.. لماذا يجب أن تضيف الليمون إلى الشاي الأخضر؟

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضا في منع حصوات الكلى (بيكسابي)

سُمي "ثالث الحرمين" بمحضر صلاح الدين واستشهدت 1000 امرأة مرابطة دفاعا عنه وصنف فيه الغزالي "الإحياء".. الأقصى في تاريخنا