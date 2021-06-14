كورونا.. "تاج محل" يعيد فتح أبوابه مع تخفيف القيود بالهند وبريطانيا ترجئ رفع آخر القيود

يعيد معبد تاج محل -وهو أبرز معلم سياحي في الهند- فتح أبوابه غدا الأربعاء، بعد شهرين من إغلاقه بسبب موجة الإصابات القاتلة بجائحة كورونا في البلاد، فيما قررت الحكومة البريطانية إرجاء رفع آخر القيود التي فرضتها للحد من تفشي الفيروس.

وقد وصل عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلد ذي الـ1.3 مليار نسمة مستويات قياسية في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، مما دفع بالسلطات الهندية إلى فرض تدابير إغلاق وقيود أخرى للجم تفشي الوباء.

غير أن عدد الإصابات تراجع خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأت المدن الكبرى -بينها العاصمة نيودلهي، والمركز المالي بومباي- رفع القيود على التنقلات والأنشطة.

وكان معلم تاج محل -وهو إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة- قد أغلق أبوابه في مارس/آذار 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشددا في بداية الجائحة، وأعاد فتح أبوابه في سبتمبر/أيلول أمام عدد محدود من الزوار قبل إعادة الإغلاق منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ويقع معلم تاج محل في مدينة أغرا شمال الهند (على بعد 180 كيلومترا جنوب نيودلهي)، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، ويعد الموقع أكثر المعالم استقطابا للزوار في الهند مع 7 ملايين زائر سنويا.

وفي إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا لن يسمح للزوار بلمس الرخام البراق في الضريح، حسب ما أوضح موظف في هيئة التفتيش الأثري في الهند.

بوريس جونسون يخشى من ارتفاع عدد الإصابات في حالة رفع قيود كورونا (رويترز)

بريطانيا تتريث

في المقابل، اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إلى إرجاء رفع آخر القيود التي فرضت في إنجلترا للحد من تفشي فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع حتى 19 يوليو/تموز المقبل، أملا باحتواء الارتفاع المقلق في عدد الإصابات المرتبطة بالمتحور الهندي دلتا.

وتنص المرحلة الأخيرة على رفع حظر التجمع لأكثر من 6 أشخاص في الأماكن المغلقة، وعودة قاعات العروض لاستقبال الجمهور بكامل قدرتها الاستيعابية.

وقال جونسون "ليس بإمكاننا الاستمرار مع وجود إمكانية فعلية أن يتجاوز الفيروس اللقاحات وأن تنجم عن ذلك آلاف وفيات إضافية".

وأوضح أنه يريد أن يمنح النظام الصحي أسابيع إضافية حيوية لمواصلة التلقيح.

وكانت بريطانيا -وهي أكثر الدول الأوروبية تسجيلا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا- رفعت تدريجيا خلال فصل الربيع عددا من القيود بفضل فترة إغلاق طويلة وحملة تلقيح فعالة جدا.

لكن الحماسة والشعور بالانتصار في مواجهة الفيروس تراجعا مع التدهور المفاجئ في الوضع الصحي المسجل في الأسابيع الأخيرة، إذ انتقلت الإصابات من ألفي حالة في اليوم إلى 7 آلاف، فيما بدأ عدد حالات الشفاء يرتفع مع أن عدد الوفيات لا يزال دون الـ10 حالات في اليوم.

وهذا المنحى التصاعدي ناجم عن انتشار المتحور دلتا الذي رصد أولا في الهند وبات يشكل 96% من الإصابات في بريطانيا.

وأظهرت دراسات أجرتها السلطات الصحية البريطانية أن اللقاحات أقل فاعلية على صعيد أعراض المتحور دلتا، إلا أن جرعتين من لقاحي "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، و"أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) تحولان دون دخول المستشفى بعد الإصابة به بنسبة تفوق 90%.

وقال المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس "نحن في سباق مع الفيروس، وينبغي أن تكون اللقاحات متصدرة له".

ويحظى الإرجاء بتأييد واسع في صفوف السكان القلقين من تدهور الوضع، فقد أظهر استطلاع للرأي أعده معهد يوغوف أن 71% من الأشخاص يؤيدون التأجيل، فيما تبلغ هذه النسبة 54% ضمن فئة 18-24 عاما الأقل عرضة للإصابة بالفيروس.

لكن القرار يثير غضب جزء من معسكر جونسون المحافظ المستاء من تضييق الحريات، وقلقا في الأوساط الاقتصادية والثقافية المعنية.