قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا تحمي حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) عبر حماية حدودها، مشيرا إلى أولوية مناقشة العلاقات التركية الأميركية في أول لقاء له مع الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش مشاركتهما في قمة زعماء الناتو، التي تعقد غدا في العاصمة البلجيكية (بروكسل).

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، "نشارك في قمة مهمة ستتخذ فيها قرارات بشأن رؤية الناتو 2030، وتحديد خارطة طريق الحلف للسنوات العشر المقبلة".

وأوضح أن بلاده ستؤكد خلال القمة على الأهمية التي توليها للتحالف، قائلا "بحماية حدودنا نحمي حدود حلف الناتو أيضا".

وأشار إلى لقائه المزمع مع نظيره الأميركي قائلا "سيكون أول لقاء مباشر لنا مع بايدن بعد توليه الرئاسة، ويجب بالدرجة الأولى مناقشة العلاقات التركية الأميركية".

وأكد أنه سيبحث مع بايدن الكثير من القضايا، معربا عن تطلعه لرؤية نهج غير مشروط من الولايات المتحدة يعزز اتحاد الناتو وتضامنه.

وقال إن هناك العديد من القضايا المطروحة على الطاولة مع الولايات المتحدة حيال الصناعات الدفاعية، وأهمها ملف مقاتلة "إف-35" (F-35).

وأعرب أردوغان عن أسفه لعدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهداتها بخصوص مقاتلات "إف-35″، رغم إيفاء تركيا بالتزاماتها في هذا الشأن، حسب قوله.

وحول توصيف بايدن أحداث 1915 بـ"الإبادة" بحق الأرمن، عبر أردوغان عن استياء بلاده، وقال "هذه المقاربة أزعجتنا بشكل كبير، ولا بد من التطرق إليها (خلال الاجتماع مع بايدن)".

ويشار إلى أن علاقة أردوغان مع بايدن -حين كان الأخير نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما- شهدت توترات في محطات عدة.

وعقب قمة الناتو، من المقرر أن يزور أردوغان أذربيجان يومي 15 و16 يونيو/حزيران الجاري، تلبية لدعوة من نظيره إلهام علييف.