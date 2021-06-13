استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد التي طالب فيها الدول الغربية بتصنيف الحركة منظمة إرهابية.

وقالت حماس إن تصريحات بن زايد تتنافى مع قيم العروبة وجميع المفاهيم القومية، وتتسق مع الدعاية الإسرائيلية، وتصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين.

تحريض وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة ارهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة ويتناقض كل المفاهيم القومية، ويتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين. — حازم قاسم (@hazemaq) June 12, 2021

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد أعرب، في حديث مع موقع اللجنة اليهودية الأميركية، عن أسفه على تردد بعض الدول في تصنيف كيانات مثل حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين بطريقة أوضح.

ورأى أنه من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما، وليس الجناح السياسي، على أنه إرهابي، في حين إن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق.

وأضاف الوزير أن هناك حاجة لما وصفه بتفكير إستراتيجي بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن أمله أن يساعد اتفاق "أبراهام" الموقع بين الإمارات وإسرائيل على إلهام دول أخرى بالمنطقة لإعادة تصوّر المستقبل، وفق قوله.