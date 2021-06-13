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سياسة|فلسطين

حماس تستنكر تصريحات لوزير خارجية الإمارات طالب فيها الغرب بتصنيف الحركة منظمة إرهابية

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد (الجزيرة)
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد (الجزيرة)
13/6/2021

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد التي طالب فيها الدول الغربية بتصنيف الحركة منظمة إرهابية.

وقالت حماس إن تصريحات بن زايد تتنافى مع قيم العروبة وجميع المفاهيم القومية، وتتسق مع الدعاية الإسرائيلية، وتصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد أعرب، في حديث مع موقع اللجنة اليهودية الأميركية، عن أسفه على تردد بعض الدول في تصنيف كيانات مثل حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين بطريقة أوضح.

ورأى أنه من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما، وليس الجناح السياسي، على أنه إرهابي، في حين إن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق.

وأضاف الوزير أن هناك حاجة لما وصفه بتفكير إستراتيجي بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن أمله أن يساعد اتفاق "أبراهام" الموقع بين الإمارات وإسرائيل على إلهام دول أخرى بالمنطقة لإعادة تصوّر المستقبل، وفق قوله.

المصدر : الجزيرة

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