بعض الإصابات حرجة.. جرحى في إطلاق نار بأوستن في تكساس

قالت الشرطة إن 14 شخصا أصيبوا بعد تبادل رجلين إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

وقال قائد شرطة أوستن المؤقت جوزيف تشاكون -في مؤتمر صحفي- إن إطلاق النار وقع في منطقة "الشارع السادس" بأوستن عاصمة تكساس.

وأضاف "يبدو أن هذا حادث منفرد بين طرفين"، وكان معظم الجرحى من المارة.

ونقل اثنان من الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة، أما باقي الجرحى فحالتهم مستقرة. وقال تشاكون إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

وأوضحت إدارة شرطة أوستن أنه تم اعتقال أحد المشتبه فيهما، وأن رجال الشرطة يواصلون الجهود لاعتقال المشتبه فيه الثاني.

وقبل أقل من أسبوعين، قُتل شخصان وأصيب 20 على الأقل بجروح، وذلك حين أطلق 3 أفراد النار عشوائيا على حشد خارج قاعة حفلات موسيقية في ميامي بولاية فلوريدا.

وازدادت وتيرة عمليات إطلاق النار في أنحاء الولايات المتحدة على مدى العام الماضي، وتشهد البلاد بشكل متكرر عمليات إطلاق نار تستهدف مدارس ومكاتب ومراكز تجارية.

وأحصت الولايات المتحدة مقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية العام الماضي، بما في ذلك عمليات انتحار، وفق أرقام مجموعة "محفوظات أعمال العنف بالسلاح".