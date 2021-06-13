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اليمن.. الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يغير اسم وكالة الأنباء الحكومية في عدن

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تتجول في عدن (رويترز)
قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تتجول في عدن (رويترز)
13/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202111:05 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية اليوم الأحد إن المجلس الانتقالي الجنوبي غيّر اسم وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) في محافظة عدن إلى "وكالة أنباء عدن"، وذلك بعد أكثر من أسبوع على استيلاء المجلس المدعوم من الإمارات على مبنى الوكالة.

ونقلت رويترز عن المسؤول اليمني أن موالين للمجلس رفعوا لوحة تعريفية أعلى المقر، تضمنت اسم الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، ووكالة أنباء عدن، وشعار المجلس الانتقالي.

واعتبر المسؤول هذه "الخطوة خطيرة" وستزيد من تعقيد المشهد في جنوبي اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض الذي يتفاوض عليه المجلس مع الحكومة، برعاية السعودية، لاستكمال تنفيذه.

في المقابل، قال مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، عبر موقع فيسبوك (Facebook)، إن ترتيبات تجري حاليا لاستئناف عودة نشاط "وكالة أنباء عدن" باللغتين العربية والإنجليزية بعد توقفها عقب قيام الوحدة اليمنية عام 1990.

وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مقر وكالة سبأ الواقع في مدينة التواهي، التي يقع فيها ميناء عدن الرئيسي، وطرد الحراسة المدنية والموظفين تحت تهديد السلاح بهدف تحويلها إلى مقر لما يسمى وكالة أنباء عدن، لتكون وكالة تابعة له.

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استيلاء المجلس الانتقالي على مقر سبأ "تعمدا لإفشال اتفاق الرياض والجهود الصادقة للسعودية الرامية إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الصفوف ولملمة الجهود نحو استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين "الاعتداءات المخالفة للقانون، محملة المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات".

وطالبت النقابة في بيان الحكومة المعترف بها دوليا والسلطات الأمنية في عدن "بحماية وسائل الإعلام في العاصمة المؤقتة وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية".

وشددت النقابة على عدم الزج بوسائل الإعلام والصحفيين في الصراعات السياسية.

المصدر : رويترز

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