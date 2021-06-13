الأردن.. إقرار لائحة الاتهام ضد باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وتوقع بدء محاكمتهما الأسبوع المقبل

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية على قرار الظن الصادر في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد إنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إلى إحالتها على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء في إجراءات المحاكمة.

وقد أسند لهما النائب العام تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم في الأردن، والقيام بأعمال تمسّ أمن المملكة وإحداث الفتنة.

وتوقع مصدر في محكمة أمن الدولة أن تبدأ محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أنها تمكنت من وأد ما سمتها بالفتنة، واعتقلت 16 شخصا تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.