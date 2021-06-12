12 جريحا على الأقل في إطلاق نار بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا في إطلاق للنار وسط مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ولم تعلن الشرطة بعد عن ملابسات الهجوم.

وقال رئيس دائرة الشرطة المؤقت جوزيف تشاكون إن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.

ولم يتضح سبب إطلاق النار، كما لم تعلن الشرطة عن أي مشتبه بهم أو اعتقالات.

وقبل أقل من أسبوعين، قُتل شخصان وأصيب 20 على الأقل بجروح، وذلك حين أطلقت مجموعة من 3 أفراد النار عشوائيا على حشد خارج قاعة حفلات موسيقية في ميامي بولاية فلوريدا.

وازدادت وتيرة عمليات إطلاق النار في أنحاء الولايات المتحدة على مدى العام الماضي، وتشهد البلاد بشكل متكرر عمليات إطلاق نار تستهدف مدارس ومكاتب ومراكز تجارية.

وأحصت الولايات المتحدة مقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية العام الماضي، بما في ذلك عمليات انتحار، وفق أرقام مجموعة "محفوظات أعمال العنف بالسلاح".