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سياسة|فلسطين

مستوطن يعتدي على طفلين مقدسيين ووالدهما بغاز الفلفل

تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين خلال الفترة الماضية.

12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202111:19 PM (مكة المكرمة)

أصيب طفلان فلسطينيان مع والدهما إثر هجوم مستوطن إسرائيلي عليهم بغاز الفلفل في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو، صوره شاهد عيان للحادثة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أطقم الإسعاف بتقديم العلاج للطفلين ووالدهما في المكان، عقب اعتداء المستوطن عليهم أثناء وجودهم في سيارتهم عند إحدى إشارات المرور قرب باب الخليل في القدس قبل فراره.

وتصاعدت خلال الفترة الماضية وتيرة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين، وذلك بالتزامن مع حملة تهجير ممنهجة لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح وبلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.

وتستمر الأجواء المتوترة في مدينة القدس بعد موافقة شرطة الاحتلال، أمس الجمعة، تحت ضغط المتطرفين على تنظيم ما تسمى "مسيرة الأعلام"، الثلاثاء المقبل، انطلاقا من باب العامود بعد تعديل مسارها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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