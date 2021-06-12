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سياسة|عراق

العراق.. محتجون يرشقون الكاظمي بالحجارة خلال زيارته للناصرية لافتتاح مشاريع

الكاظمي استقبل في الناصرية اليوم بالاحتجاج والرشق بالحجارة والسباب (مواقع التواصل)
الكاظمي استقبل في الناصرية اليوم بالاحتجاج والرشق بالحجارة والسباب (مواقع التواصل)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202103:55 PM (مكة المكرمة)

حاصر عشرات المتظاهرين اليوم السبت، موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للمطالبة بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين بالحراك الشعبي في البلاد. جاء ذلك خلال تدشين الكاظمي في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد) محطة كهرباء وجسرا، وافتتاح مستشفى الناصرية، ووضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي.

وقال شهود عيان إن عشرات المحتجين حاصروا موكب الكاظمي وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار، مرددين هتافات تطالبه بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين والمحتجين في الحراك الشعبي.

وغادر الكاظمي الموقع سريعا -وفق ما قال الشهود- وسط حراسة أمنية مشددة، عقب محاولات بعض المحتجين رشق موكبه بالحجارة وتوجيه الشتم والكلام البذيء.

ونشر مغردون مقاطع فيديو لرشق موكب الكاظمي بالحجارة، والاحتجاج على زيارته للمنطقة.

وخلال وجوده بالناصرية، زار رئيس الوزراء عائلة أنس مالك الذي توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته خلال مظاهرات العام الماضي، حيث أكد الكاظمي على عمل حكومته للوصول إلى قتلة المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى اليوم.

وقال الكاظمي "الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين". وأضاف "تمكنا في وقت سابق من القبض على قتلة الصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد، وعلى فرق الموت في البصرة، وعدد من قتلة المتظاهرين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة.

وأكد أن حكومته تولي اهتماما كبيرا بالمحافظة، وقد افتتحت اليوم عددا من المشاريع المهمة التي من شأنها تقديم الخدمات لأبنائها.

محطة لإنتاج الكهرباء

وافتتحت محطة لإنتاج الكهرباء في محافظة ذي قار (جنوب) بقدرة 500 ميغاوات، في ظل أزمة حادة بتوفير الطاقة تشهدها البلاد منذ سنوات، خاصة خلال فصل الصيف.

وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه "المحطة ستقدم في هذه المرحلة 500 ميغاوات للمحافظة وللشبكة الوطنية، وفي المرحلة الثانية من إكمالها، ستضاف 250 ميغاوات".

وأشار إلى أن الحكومة ستدشن قريبا محطة أخرى لإنتاج الكهرباء في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، دون تفاصيل أكثر حولها.

وتابع رئيس الوزراء "ركزنا جهودنا على تحويل الاهتمام نحو محطات الطاقة الشمسية بدلا من محطات الوقود، وتعمل الحكومة بكل جد على إكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار".

واستدرك "ستساعد هذه الخطط المتكاملة على حل معضلة الكهرباء المتراكمة بشكل نهائي في العراق".

ويحتج العراقيون منذ سنوات على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة بالصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحيانا إلى 50 مئوية.

وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، وفق مسؤولين في قطاع الكهرباء.

وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، دون تحسن يذكر بالخدمة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات + وكالة سند

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