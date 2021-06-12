ما المتوقع من قمة بايدن وبوتين في جنيف؟

قالت مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية إنه بالرغم من عدم توقع حدوث اختراق في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا خلال القمة المرتقبة، الأربعاء المقبل، بجنيف بين رئيسي البلدين جو بايدن وفلاديمير بوتين، فإن الخبراء يأملون أن يساعد اللقاء في وضع حدود للتوتر في علاقة أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وذكرت المجلة -في تقرير لمحررتها لشؤون الأمن القومي والاستخبارات آمي ماكينون- أن التوترات بين البلدين تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ بسبب الهجمات الإلكترونية والحرب في أوكرانيا وخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (Nord Stream 2)، واستخدام روسيا لغاز الأعصاب القاتل "نوفيتشوك" (Novichok) لمحاولة القضاء على خصومها، وحملات التضليل والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما توترت العلاقات الدبلوماسية بينهما -تضيف المجلة- خلال سلسلة من عمليات الطرد الانتقامية للدبلوماسيين، انتهت بقرار البلدين استدعاء سفرائهما للتشاور في وقت سابق من هذا العام.

وقد انتقد البعض قرار عقد القمة مع الزعيم الروسي بدون شروط، حيث قال السيناتور الجمهوري بن ساسي، عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ -في بيان صدر الشهر الماضي- "بدلا من معاملة بوتين كرجل عصابات يخشى شعبه، فإننا نسمح لخط أنابيبه الثمين (نورد ستريم 2)، ونضفي الشرعية على أفعاله من خلال قمة.. هذا وهن وضعف".

وردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، على هذه الانتقادات قائلة -خلال مؤتمر صحفي في مايو/أيار الماضي- "ربما نكون قد نسينا هذا الأمر خلال الأعوام القليلة الماضية؛ لكن لا تعمل الدبلوماسية هكذا.. في الواقع، من المهم جدا أن نقابل قادة بلد ما عندما يكون لدينا خلافات معهم، كما نفعل مع القادة الروس".

وترى المجلة أن البحث عن "علاقة مستقرة وقابلة للتنبؤ" سيكون كلمة سر إدارة بايدن خلال القمة المرتقبة، وهو أساس نهج الإدارة الأميركية الحالية تجاه روسيا؛ لكن حتى تحقيق هذا الهدف قد يكون بعيد المنال.

ويؤكد مدير مركز كارنيغي في موسكو، ديمتري ترينين، أنه "من غير المحتمل أن يصل الطرفان إلى إرساء أسس علاقة مستقرة.. أعتقد أن أقصى ما يمكن القيام به خلال قمة جنيف هو توضيح كل طرف للآخر خطوطه الحمراء الحقيقية".

وعلى الرغم من أن موسكو وواشنطن تنظران لبعضهما البعض بريبة عميقة -بحسب المجلة- إلا أن كلا الجانبين يدركان تماما وعلى مضض الحاجة لوجود علاقة عمل بينهما لتجنب الكارثة.

تحديات أساسية

ويرى إيريك غرين، المساعد الأول لبايدن فيما يخص ملف العلاقات مع روسيا، أن موسكو إلى جانب واشنطن ما زالتا تمتلكان أكبر ترسانات نووية على وجه الأرض، وما تزال روسيا عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ مما يعني -سواء أحببنا ذلك أم كرهنا- أن على الولايات المتحدة أن تعمل معها بشأن بعض التحديات الأساسية الموجودة في العالم.

ويتوقع مراقبون أن يشمل جدول أعمال القمة قضايا عديدة منها إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وملفات الحد من التسلح والقيود الإلكترونية، وقضايا كوريا الشمالية وإيران وسوريا وأفغانستان والقطب الشمالي، وتغير المناخ، وملف الأميركيين المسجونين لدى موسكو.

كما يتوقع أن يثير بايدن خلال القمة قضية تحويل بيلاروسيا مسار طائرة مدنية لاعتقال صحفي معارض، وأن يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بوحدة أراضي أوكرانيا.

وتتوقع فورين بوليسي أن تكون المباحثات بين الطرفين مضنية ومشوبة بالتوتر، ورغم أن إدارة بايدن كانت واضحة منذ البداية بأن تحديها الإستراتيجي الأكبر على المدى الطويل يتمثل في احتواء النفوذ الصيني؛ إلا أن روسيا كانت ومنذ الأيام الأولى مصدر الإزعاج الأول والأكثر إلحاحا لهذه الإدارة في مجال السياسة الخارجية.