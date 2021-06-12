قالت قناة عبرية رسمية إن إسرائيل تشعر بقلق إزاء تقارير تفيد بأن روسيا ستزود إيران بقمر اصطناعي حديث يتم استخدامه لأغراض الاستخبارات وجمع المعلومات، في وقت نفت موسكو صحة تلك التقارير.

ونقلت قناة كان، مساء الجمعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية (لم تسمها) قولها إن الحديث يدور عن قمر اصطناعي سيمنح الإيرانيين قدرة غير مسبوقة على تتبع ومراقبة قواعد عسكرية إسرائيلية.

وإلى جانب تتبع القواعد العسكرية الإسرائيلية، سيمنح القمر الاصطناعي أيضا الإيرانيين قدرة على تتبع ومراقبة أهداف إستراتيجية أخرى بإسرائيل والشرق الأوسط، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت القناة أن القمر الاصطناعي الروسي "كانوبوس-في" (Kanopus-V) مزود بكاميرا عالية الدقة يمكن أن تساعد طهران في المراقبة المستمرة للمنشآت مثل القواعد العسكرية الإسرائيلية، والمنشآت التي توجد بها القوات الأميركية في العراق.

ويتمثل القلق الرئيسي لتل أبيب في إمكانية أن تصبح لدى إيران إمكانية مستقلة للحصول على معلومات حول إسرائيل ومشاركتها مع تنظيمات مثل حزب الله اللبناني.

كما تتخوف إسرائيل كذلك من إمكانية مراقبة البنية التحتية المتحركة لجيشها، بما في ذلك نشر بطاريات القبة الحديدية، ونشر القوات في الميدان وكذلك القطع البحرية، وفق ذات المصدر.

بوتين: .. كذب وهراء

ومساء الجمعة، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صحة تقرير عن بيع بلاده القمر الاصطناعي المذكور لطهران، واصفا ذلك بالأخبار الكاذبة.

وقال بوتين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية "لدينا خطط تعاون مع إيران، بما في ذلك التعاون العسكري والتقني. لكن هذه مجرد أخبار كاذبة".

وأضاف "أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك، ربما هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يعلمون أكثر.. هذا مجرّد هراء".

وتأتي هذه المعلومات قبل أيام من قمة مقرّرة في 16 يونيو/حزيران في جنيف بين بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن الذي يُجري أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

تقرير واشنطن بوست

وكانت واشنطن بوست (The Washington Post)‏ ذكرت الخميس أن روسيا تخطط لتزويد إيران بقمر اصطناعي متقدم يسمح لطهران بتتبع الأهداف العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وشرق أوسطية قولها إنها مطلعة على تفاصيل الخطة، وإنه من المتوقع أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي في غضون بضعة أشهر، وهو نتيجة رحلات متعدّدة لقادة من الحرس الثوري الإيراني إلى روسيا.

وسيطلق القمر الاصطناعي من روسيا، وفق مصادر الصحيفة، ومع أنه لا يتمتع بقدرات الأقمار الاصطناعية الأميركية، فإن إيران يمكنها استخدامه للتجسس في مواقع محددة.

ودرّب خبراء روس طواقم على استخدام القمر الاصطناعي من موقع قرب بلدة كرج شمال إيران، وفقا للصحيفة الأميركية.

وسيمنح امتلاك هذا القمر الاصطناعي طهران قدرة أكبر على مراقبة منطقة الخليج والقواعد الإسرائيلية، والوجود العسكري الأميركي في العراق.