البث الحي
سياسة|أفغانستان

طالبان توسع نطاق سيطرتها والبنتاغون يرى أن العنف ما يزال مرتفعا في أفغانستان

آثار عملية تفجير وقعت قبل أيام في العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
آثار عملية تفجير وقعت قبل أيام في العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202112:30 PM (مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن العنف في أفغانستان لا يزال مرتفعا وإن بلاده ترغب في رؤية تراجع بمستواه، في حين أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مناطق جديدة.

وشدد كيربي على أن الحل السياسي الذي يقوده الأفغانيون يمثّل أفضل طريقة لإنهاء الحرب في البلاد.

بدوره، أكد كبير مستشاري المبعوث الأميركي إلى أفغانستان للجزيرة أن الجولة الجديدة لزلماي خليل زاد وزيارته لقطر؛ تأتيان ضمن الجهود الأميركية المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأفغانية المتحاورة.

وأضاف مستشار المبعوث الأميركي أن هذه الجهود لم تحقق أي اختراق يذكر حتى الآن.

طالبان تسيطر على مناطق جديدة

وقد أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد -عبر حسابه على تويتر- سيطرة الحركة على منطقة كركين خوله في ناحية ميرزاق بولاية بكتيا.

كما أعلن عن سيطرة الحركة على مركز حي زاري في ولاية بلخ ومقر الشرطة ومركز المخابرات.

وبالتوازي مع ذلك، أفاد مصدر أمني أفغاني للجزيرة بسقوط قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

أفغانستان.. واشنطن تعتبر أهدافها تحققت وتعد بمواصلة مراقبة المقاتلين والبرلمان الأوروبي يدعو لاستئناف محادثات الدوحة

اعتبر وزير الدفاع الأميركي أن أهداف بلاده تحققت في أفغانستان، مؤكدا مواصلة مراقبة المقاتلين هناك، وطالب البرلمان الأوروبي باستئناف محادثات السلام، تزامنا مع زيارة المبعوث الأميركي للدوحة.

11/6/2021

أفغانستان.. طالبان تسيطر على المزيد من المناطق وأوروبا تشترط لرفع العقوبات عنها

قال مصدر أفغاني إن طالبان سيطرت على مديرية جوند بولاية بادغيس غربي أفغانستان، وذكر مسؤولون محليون أن الحركة سيطرت على منطقة جنوبي شرقي البلاد، في حين اشترطت أوروبا وقف القتال لرفع العقوبات عن طالبان.

8/6/2021
المزيد من سياسة

مشاركة انتخابية فوق “مقابر الكيميائي”.. هل ينجح النظام السوري بطمس مجازره في دوما؟

واجهة مركز اقتراع في دوما إبان الانتخابات الرئاسية تروج للأسد (الفرنسية)

كندا .. تضامن واسع مع ضحايا جريمة أونتاريو ومطالبة بقمة لمكافحة الإسلاموفوبيا

المشاركون بالمسيرة التي شهدتها منطقة لندن ساروا 7 كيلومترات من المكان الذي لقيت فيه الأسرة حتفها إلى مسجد قريب من المكان الذي اعتقلت فيه الشرطة منفذ الجريمة (رويترز)

سفينة حربية ترحّل دفعة أخيرة من معدات عسكرية استُجلبت لإنشاء قاعدة بحرية روسية بالسودان

مصادر بالجيش السوداني أكدت أن الخرطوم أبلغت موسكو رسميا بضرورة تفكيك معدات جُلبت لإنشاء قاعدة حربية (الجزيرة)

دعا لمهمة تقصي حقائق برلمانية بفلسطين.. رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: يتعين إدانة جميع المستوطنات بالأراضي المحتلة

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو (يسار) ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في تصريح صحفي عقب لقائهما (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

رقمٌ واحد فقط هو ما يتحكم في كل الكون!

في حوار مع موقع اللجنة اليهودية الأميركية.. وزير خارجية الإمارات: من المؤسف تردد بعض الدول في توصيف واضح لحماس وحزب الله

عبد الله بن زايد قال إنه يأمل أن يلهم اتفاق &#34;إبراهام&#34; دولا بالمنطقة لإعادة تصور المستقبل (الجزيرة)

اليورانيوم متهم.. ماذا حدث في قرية تصيب سكانها بالنوم؟

على مدى عامين احتار العلماء والأطباء والمسؤولون في تفسير ما يحدث لأهالي قرية كالاتشي (مواقع التواصل الاجتماعي)

الجزائر.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية ووزارة العدل تحذر من المساس بمراكز الاقتراع

ناخب يدلي بصوته في مركز اقتراع بالضواحي الغربية للعاصمة الجزائرية (الفرنسية)