طالبان توسع نطاق سيطرتها والبنتاغون يرى أن العنف ما يزال مرتفعا في أفغانستان

12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202112:30 PM (مكة المكرمة)
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن العنف في أفغانستان لا يزال مرتفعا وإن بلاده ترغب في رؤية تراجع بمستواه، في حين أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مناطق جديدة.
وشدد كيربي على أن الحل السياسي الذي يقوده الأفغانيون يمثّل أفضل طريقة لإنهاء الحرب في البلاد.
بدوره، أكد كبير مستشاري المبعوث الأميركي إلى أفغانستان للجزيرة أن الجولة الجديدة لزلماي خليل زاد وزيارته لقطر؛ تأتيان ضمن الجهود الأميركية المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأفغانية المتحاورة.
وأضاف مستشار المبعوث الأميركي أن هذه الجهود لم تحقق أي اختراق يذكر حتى الآن.
طالبان تسيطر على مناطق جديدة
وقد أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد -عبر حسابه على تويتر- سيطرة الحركة على منطقة كركين خوله في ناحية ميرزاق بولاية بكتيا.
كما أعلن عن سيطرة الحركة على مركز حي زاري في ولاية بلخ ومقر الشرطة ومركز المخابرات.
وبالتوازي مع ذلك، أفاد مصدر أمني أفغاني للجزيرة بسقوط قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.