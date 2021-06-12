طالبان توسع نطاق سيطرتها والبنتاغون يرى أن العنف ما يزال مرتفعا في أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن العنف في أفغانستان لا يزال مرتفعا وإن بلاده ترغب في رؤية تراجع بمستواه، في حين أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مناطق جديدة.

وشدد كيربي على أن الحل السياسي الذي يقوده الأفغانيون يمثّل أفضل طريقة لإنهاء الحرب في البلاد.

بدوره، أكد كبير مستشاري المبعوث الأميركي إلى أفغانستان للجزيرة أن الجولة الجديدة لزلماي خليل زاد وزيارته لقطر؛ تأتيان ضمن الجهود الأميركية المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأفغانية المتحاورة.

وأضاف مستشار المبعوث الأميركي أن هذه الجهود لم تحقق أي اختراق يذكر حتى الآن.

#الفتح:

مهم: تیره شپه د پکتیا ولایت میرزکې ولسوالۍ کړکین خوله سیمه کې د مزدور دښمن لویه قرارګاه دمجاهدینو لاس ته ولویده، ۴۴ تنه عسکر ژوندي ونیول شول، ۷ ټانګونه له منځه لاړل، ۵۲ میله وسله تر لاسه شوه او ۶ عسکر يې وژل شوي.

یو مجاهد هم په شهادت و رسید،۲ نور ژوبل شول. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) June 12, 2021

طالبان تسيطر على مناطق جديدة

وقد أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد -عبر حسابه على تويتر- سيطرة الحركة على منطقة كركين خوله في ناحية ميرزاق بولاية بكتيا.

#الفتح:

عاجل: نن سهار د بلخ ولایت زارع ولسوالۍ مرکز، امنیه قومندانۍ، د استخباراتو مرکز او ټول ملحقات په بشپړه توګه فتحه شول.

دښمن د تلفاتو په لیدلو سره وتښتید، ټانګونه، خورا دیره درنه او سپکه وسله او ډیر مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) June 12, 2021

كما أعلن عن سيطرة الحركة على مركز حي زاري في ولاية بلخ ومقر الشرطة ومركز المخابرات.

وبالتوازي مع ذلك، أفاد مصدر أمني أفغاني للجزيرة بسقوط قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.