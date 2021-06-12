دعا لمهمة تقصي حقائق برلمانية بفلسطين.. رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: يتعين إدانة جميع المستوطنات بالأراضي المحتلة

قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو إنه يتعين إدانة جميع المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف باتشيكو -في تصريح له عقب لقائه في جنيف رئيسَ مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ممثلا عن البرلمانات العربية- أن الاستيطان من شأنه أن يقوض فرص الحوار لخلق سلام دائم في المنطقة.

وأكد أنه يجب باستمرار احترام قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى حل الدولتين، بحيث تكونان دولتين ذواتي سيادة تعيشان بسلام، هما فلسطين وإسرائيل، تحترم كلا الدولتين الأخرى، وتكون القدس عاصمة لكل منهما.

مرزوق الغانم يعرب عن شكره لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي لتعليماته بدعوة لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد لإجراء مهمة تقصي حقائق لما جرى في الأراضي الفلسطينية#جنيف#القضية_الفلسطينية pic.twitter.com/VO8LMApX6h — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 11, 2021

من جهته، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تقديره لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو؛ لدعوته لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي إلى إجراء مهمة تقصي حقائق في الأراضي الفلسطينية.

كما عبر عن شكره وامتنانه إزاء اعتزام باتشيكو التوجه إلى الأراضي الفلسطينية، للالتقاء بالمسؤولين الفلسطينيين وزيارة قطاع غزة.

وأضاف الغانم أن الزيارة المرتقبة "لن تكون في غرف مريحة، بل ستكون زيارتكم للناس في الشارع؛ لرؤية أكبر سجن في العالم وهو قطاع غزة، ورؤية وضع الفلسطينيين الأبرياء المسجونين في غزة وكذلك ممارسات النظام العنصري ومنها إغلاق المعابر إلى مصر، وارتكابه جميع أنواع الانتهاكات للقوانين الدولية".