بالتزامن مع قمة مجموعة السبع.. مئات البريطانيين يحتشدون أمام مقر الحكومة تضامنا مع الفلسطينيين

احتشد مئات من البريطانيين أمام مقر الحكومة في لندن اليوم السبت تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولإنهاء ما يصفونه بتواطؤ بريطانيا ودول مجموعة السبع في جرائم الحرب الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع أعمال قمة السبع التي انطلقت أمس الجمعة في إنجلترا.

ونظم المتظاهرون بعد ذلك مسيرة ضمن ما يسمى "يوم التحرك لمقاومة مجموعة السبع من أجل العدالة الدولية"، ويقول المنظمون إن مجموعة السبع تشمل أكبر موردي الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تعزز النظام القمعي الإسرائيلي.

ونشر نشطاء مشاركون في المسيرة مقاطع فيديو وصورا تظهر المتضامنين وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات مناصرة للقضية.

وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين.

وتأتي المظاهرة بعد سلسلة مظاهرات مماثلة تضامنا مع الشعب الفلسطيني دعت إليها منظمات شعبية منها "تحالف أوقفوا الحرب" و"حملة التضامن مع فلسطين" وغيرها.

وانطلقت أمس الجمعة أعمال قمة الدول السبع في مدينة كورنول جنوبي غربي إنجلترا، وتستمر 3 أيام، وتعالج القمة قضايا التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتوزيع اللقاحات حول العالم ومواجهة التغير المناخي.