وزارة الثقافة تستنكر -في بيان- التهجم على الوزير، وتوضح أن حديثه مع المواطن جاء من باب الملاطفة وكسر الحواجز.

شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شديدا على حسن ناظم وزير الثقافة العراقي والمتحدث باسم الحكومة، بسبب رده على مواطن عراقي جاء يشكو إليه سوء حاله وفقره لكثرة أولاده، ورؤوا في رد الوزير استهزاء بالمواطن وقلة احترام.

وأظهر مقطع فيديو مواطنا عراقيا وهو يخاطب الوزير قائلا "إنهم قطعوا راتبي، أقسم بالله عندي 9 جهّال (أولاد).."، قبل أن يقاطعه الوزير متهكما "تأخذ فياغرا؟"، الأمر الذي أثار انتقادات العراقيين وغضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين ردّ الوزير إساءة وإهانة للمواطن. وكان الرجل قد التقى الوزير بين حشد من الحضور.

وطالب كثير من رواد مواقع التواصل -عبر حساباتهم- الوزيرَ بتقديم اعتذار عن حديثه مع المواطن، في حين رأى آخرون تساؤل الوزير واقعيا؛ وخاصة أن متوسط عدد الأطفال لدى الأسرة العراقية لا يتعدى 5 أطفال.

وذهب آخرون إلى اعتبار ما حصل "مزحة" من قبل الوزير، ولا يقصد بها إهانة الشخص، فهو تسلم أوراقه، وبدأ يبحث فيها، قبل أن يتحدث معه.

مواطن: عندي ٩ أبناء ولا أستطيع إعالتهم. الوزير: تأخذ فياغرا؟ مشهد يفسر كيف تسخر السلطة من الشعب ومعاناته، في ظل تفاقم كل الأزمات وسوء الظروف من جميع النواحي في العراق. ملاحظة: المستظرف في هذا المشهد يشغل منصب وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة. — عمر الجنابي (@omartvsd) June 11, 2021

وعلق الناشط على تويتر عمر الجنابي بالقول إن المشهد يفسر كيف تسخر السلطة من الشعب ومعاناته، في ظل تفاقم كل الأزمات وسوء الظروف من جميع النواحي في العراق، مضيفا "ملاحظة: المستظرف في هذا المشهد يشغل منصب وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة".

رد الوزير تافه وغريب لكن المواطن ميشغل عقله ويوقف تدفق حيواناته ويفكر شلون اعيشهم من يجون ؟ احسن ما يطلع يتوسل بهذا وذاك اخلف 2 وكفى — mohameed_shakir (@mohammed_sh88) June 11, 2021

أما محمد شاكر فغرد قائلا إن "رد الوزير تافه وغريب لكن على المواطن أن يشغل عقله و(يحدد النسل)" ما دام يعاني صعوبة توفير الرزق لأبنائه، حتى لا يضطر بعد ذلك إلى أن يستجدي هذا أو ذاك.

سقط هذا النظام بكل رموزه، القدامى والجدد. لا ننسى فقاعات المالكي ومغامرات حمودي ولا تصريحات العامري أن الفقر أكذوبة وغيرها

هؤلاء يعتبرون الشعب إما عبدا مطيعا أو عدوا ينبغي محاربته.

انظر إلى القوانين كيف تأسست كعقوبات للمواطن وتزيد حياته صعوبة وعناء. حكوماتنا تعذب شعبها ولا تخدمه! — العراقي عباس العراقي (@tAT3bBFchfv2JaT) June 11, 2021

وعلق شخص سمى نفسه "العراقي عباس العراقي" قائلا إن رجال النظام الحاكم "يعدّون الشعب إما عبدا مطيعا أو عدوا تنبغي محاربته. انظر إلى القوانين كيف أُسست كعقوبات للمواطن وتزيد حياته صعوبة وعناء. حكوماتنا تعذب شعبها ولا تخدمه!".

#وزير_الڤياگرا بدل الثقافة 👌🏽 هذا مستوى المسؤول باحترام المواطن العراقي.. فلتة أخرى من فلتات #الكاظمي pic.twitter.com/o2sAc9AsMH — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) June 10, 2021

أما يوسف الجبوري فغرد قائلا هذا "وزير الفياغرا" بدل الثقافة، متسائلا هل يُعقل أن يكون هذا مستوى مسؤول في الدولة في التعامل مع المواطن العراقي؟

الوزارة تستنكر

وعلى إثر الانتقادات أصدرت وزارة الثقافة العراقية بيانا أوضحت فيه موقفها مما تداولته مواقع التواصل بشأن مقطع الفيديو.

وجاء في البيان؛ تداولتْ بعض وسائل التواصل مقطعَ فيديو قصيرا لوزير الثقافة عن أحد نشاطاته في ساحة مبنى الوزارة، وهو يستمع لأحد الموظفين وهو يروي معاناته من بعض الإجراءات الإدارية، وخاصة أنه أب لـ9 أطفال، وبعد أن استمع الوزير إلى مشكلته أوعز بسرعة إنجاز معاملته، وإعادة مخصصاته، مشيرا إلى أنه "من باب الملاطفة مازحه على نحو ودّي وتلقائي بما عُرف عنه من كسر الحاجز بينه وبين موظفيه".

وفي ختام البيان عبّرت الوزارة عن استنكارها "لحملات الاصطياد في الماء العكر ممن يتحينون الفرص للنيل من الوزارة برموزها وأنشطتها مع أنها تعمل وفق إمكاناتها المحدودة، وقدراتها الذاتية، وبجهود موظفيها المخلصين لبناء بلدنا الحبيب، ليعود إلى مكانته منارا حضاريا سامقا".