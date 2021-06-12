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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

المفتش العام لوزارة العدل الأميركية يحقق بمساعي إدارة ترامب للحصول على بيانات اتصالات لصحفيين ومشرعين ديمقراطيين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (الجزيرة)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (الجزيرة)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202108:30 AM (مكة المكرمة)

كشف المفتش العام لوزارة العدل الأميركية مايكل هورويتز أنه سيحقق في مساعي الوزارة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب للحصول من شركة آبل على سجلات وبيانات اتصال خاصة بمشرعين ديمقراطيين في مجلس النواب وذويهم ومساعديهم، ومراسلين صحفيين.

وقد طالب زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ شاك شومر، والسيناتور الديمقراطي ديك ديربن، باستدعاء وزيريْ العدل السابقيْن إبان حكم ترامب (وليام بار، جيف سيشنز) للإدلاء بشهادتيهما بشأن إصدار مذكرات قضائية تأمر بإبراز سجلات الاتصال لمشرعين في الكونغرس.

غير أن بار قال إنه لا علم له بأي سعي للاطلاع على مستندات تتعلق باتصالات مشرعين.

من جهتها،، أكدت آبل أنها تلقّت مذكرة من قاض فدرالي بإبراز مستندات متعلقة بـ 73 من أرقام الهواتف، و36 عنوانا إلكترونيا في فبراير/شباط 2018.

غير أن الشركة أوضحت أنها اكتفت بتوفير البيانات الوصفية لجهات الاتصال المطلوبة لا غير، وأنها لم توفر أي معلومات تتعلق بمحتوى البريد الإلكتروني والصور.

وقد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزارة العدل في عهد ترامب أصدرت مذكرة استدعاء لشركة "مايكروسوفت" للحصول على بيانات حساب البريد الإلكتروني لأحد موظفي الكونغرس، في محاولة لكشف مسربي المعلومات السرية للصحافة.

وقالت مايكروسوفت في بيان للصحيفة إنها تلقت مذكرة استدعاء سنة 2017 تتعلق بحساب بريد إلكتروني شخصي، وعلِمَتْ لاحقا أن الشخص المعني كان أحد موظفي الكونغرس، دون أن تحدد هويته.

المصدر : الجزيرة + نيويورك تايمز

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