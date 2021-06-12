السيسي: هناك توافق مع ولي العهد السعودي حول القضايا المشتركة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة في شرم الشيخ، تَركز على بحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين.

سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي pic.twitter.com/ZsSoKKFF5J — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 11, 2021

وقال السيسي -في حسابيه على تويتر وفيسبوك- إن الرؤى توافقت بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية.