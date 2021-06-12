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سياسة|مصر

السيسي: هناك توافق مع ولي العهد السعودي حول القضايا المشتركة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقاء بشرم الشيخ (التواصل الاجتماعي)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقاء بشرم الشيخ (التواصل الاجتماعي)
12/6/2021

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة في شرم الشيخ، تَركز على بحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال السيسي -في حسابيه على تويتر وفيسبوك- إن الرؤى توافقت بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية.

المصدر : الجزيرة
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